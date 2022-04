Maribel Guardia presume cómo los hombres caen a sus pies tras lucir como una reina

Tras ser considerada como una de las actuales divas de la televisión mexicana y extranjera, así como una de las bellezas más envidiadas, la actriz Maribel Guardia aprovechó su belleza y presumió cómo es que los hombres caen a sus pies tras lucir como una reina.

Pues tras dar vida a Doña Inés en la obra de teatro "El Tenorio Cómico", Maribel Guardia compartió una postal a través de sus historias de Instagram que a su vez, fue compartida por Julio Arroyo, en la que se puede ver a la costarricense dándose el gusto de ver cómo tiene tres hombres rindiéndole tributo a sus pies.

Sí, aunque parezca raro, Maribel Guardia lució como la diva que es, con ese entallado vestido de Doña Inés que viste para la puesta en escena producida por Alex Gou y derritió con su belleza a una tercia de hombres que son actores de la obra, y entre ellos figura el actor Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santa Cruz.

Mismo con el que la actriz de televisión tendrá participación con él en "ALBERTANO Contra los Mostros", un programa serial cómico que se podrá ver a través de la señal del Canal de las Estrellas y de Distrito Comedia.

Pues tras bambalinas y sentada en una majestuosa silla de reina, Maribel Guardia lució su cuerpazo y belleza mientras mostraba su empoderamiento femenino y la poca resistencia que mostraban los tres frailes de "El Tenorio Cómico".

En la postal se puede leer: "A los pies de la reina" @maribelguardia @albertanoficial". Por supuesto, la foto deja mucho qué decir, pues de sobra se sabe que Maribel Guardia no es una mujer que se caracterice por se una tumba hombres o que haya tenido muchas relaciones sentimentales en su vida; ni mucho menos, andar de boca en boca por tanto chisme barato.

Pero en esta ocasión, la también esposa de Marco Chacón, se metió en el papel de Doña Inés e hizo parecer que Albertano Santa Cruz y otros dos actores más fueron hechizados con su belleza y cuerpazo de diosa.

Por tratarse de una historia de Instagram, Maribel Guardia no ha recibido el obligado número de likes o los típicos mensajes visibles; pero muy seguramente ya le habrán hecho llegar decenas de reacciones y algunos comentarios sobre su postal, en la que cautiva como toda una reina.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!