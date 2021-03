Maribel Guardia presume abdomen de lavadero con mini short menta

Con una de sus posales más reveladoras, la actriz Maribel Guardia ha dejado ver que sus esfuerzos por conservar la figura física que a sus 61 años poseedora, no han sido en vano; pues así como lo ha presumido en múltiples ocasiones, hace unos días, la costarricense se tomó una selfie en la que persume su abdomen más marcado -como de lavadero- mientras luce un mini outfit deportivo de top y short de licra color verde menta.

Lo que además de darle mucha fescura a su imagen, le viene muy bien por su color de piel tan clara y la hace ver mucho más joven de lo que en realidad es, pues el tomo menta o aqua, irradia juventud y la misma frescura.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Maribel Guardia, quien también ha brillado en las telenovelas, presumió cuerpazo y encima hizo alarde de la modestia, pues al verse con tremendo cuerpazo, todavía dudó en hacer ejercicio o pasar mejores momentos descansando en el pasto de su jardín.

Lee también: Sacan fotos falsas de cómo luce Maribel Guardia en verdad a sus 61 años

Descripción con la que además de su modestia, pudo haber humillado a sus fanátic@s; pues lo que se ve no se juzga y es más que obvio que por un día que no haga sus acostumbradas rutinas de ejercicio, no va a pasar nada, pues su cuerpo está más que hecho al ejercicio que durante años ha practicado.

"Pensando si voy a hacer ejercicio o mejor me tiro en el césped a ver un árbol. Les mando abrazos de primavera... #look @modafitness.xalapa", escribió la costarricense.

Celebridades como Yanet García, conocida como la ex Chica del Clima, y otro monumento de mujer como lo es la cubana Lis Vega, reaccionaron al ver a su colega, con comentarios como "Bella" o "Hermosa". Por otro lado, alguna fan le respondió: "Ejercicios y luego te tiras a ver un árbol jajaja".

Lee también: La vez que Maribel Guardia aplastó a la actriz Karenka con su belleza

"Nada mas de ver ese cuerpazooo hasta las ganas de seguir comiendo papas se me quitaron jajaja... (mentira, sigo comiendo) la amoooo, besitoos", se lee en otro de los mensajes de sus fans y los halagos no pararon: "Yo tengo 21 y cuerpo de 50 y Maribel tiene 61 y cuerpo de 21".

Y es que, en realidad, son pocas las actrices que lucen así as sus 60 años o más, debido a que la cultura del ejercicio no es algo que tengan como prioridad; sin embargo, es un hecho que una figura así, mantiene al cuerpo joven, la mente sana y evita muchísimas enfermedades.

Maribel Guardia ha logrado deleitar la pupila de por lo menos 219,619 de sus 6.5 millones de fanáticos de Instagram, entre ellos, el periodista de espectáculos Gil Barrera.