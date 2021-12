Maribel Guardia posa junto a su nuera y la supera en belleza y juventud

El fin de semana pasado fue de festejos para la actriz Maribel Guardia, quien demás de celebrar el cumpleaños número 49 años (4 de diciembre de 1972) de su esposo Marcos Chacón Fernández, también festejó a su nuera Imelda Tuñón el domingo 5 de diciembre con quien posó para la cámara y superó en belleza y juventud.

Las reuniones familiares en la casa de Maribel Guardia son un novedad, pues la costarricense siempre festeja junto a sus seres queridos días especiales como los cumpleaños, días festivos y una que otro encuentro familiar; lo que sí es novedad, es que a sus más de seis décadas de vida, siga conservándose tan joven y bella y deslumbre con su brillo a las mujeres más jóvenes que ella.

Y el fin de semana pasado no fue la excepción pues entre sábado y domingo, se vio muy ocupada entre las dos celebraciones; no obstante, la madre de Julián Figueroa, quien la hizo suegra y hasta abuela, lució a la par de Imelda Tuñón, quien se podría decir que está en la flor de su juventud con tan solo 25 años de edad.

Por otro lado, y tras posar junto a la mujer que ama su hijo Julián, Maribel le dedicó un serie de postales y vídeos en los que se le puede ver conviviendo en familia, de la que la también cantante es parte y tiene una excelente relación con su suegra:

"#felizcumpleaños mi preciosa @imetunon llegaste a nuestras vidas cargada de luz. Que Dios llene tus días de salud, amor, conciencia, abundancia y sueños cumplidos . Feliz vuelta al sol princesa, te quiero mucho", se lee en la descripción de dicha publicación.

La actriz y bailarina cubana Karenka, fue una de las primeras en festejar 'Ime' como la llama Maribel Guardia de cariño, pues celebró que ella también cumple años ese día: "Felicidades, cumplimos el mismo día!!!" y además les aventó un "Hermosaaaaaasssss".

Otra famosa de nombre Marisol Soto, que según la publicación es tía de Imelda Tuñón, no perdió la oportunidad de halagar a su sobrina: "Hermosas, Felicidades @imetunon bendiciones", mientras la rubia -madre del pequeño José Julián de 4 años-, contestó: "Gracias tía. Te quiero mucho!".

Así mismo, hubo quien valoró el cariño que Maribel Guardia tiene hacia su nuera: "Que bonito que tu suegra tenga esas palabras para ti...", y por otro lado, alguien más le dedicó un mensaje: "Feliz cumpleaños @imetunon que nuestro buen DIOS te llene siempre de su luz divina, te mantenga siempre optimista con excelente salud, feliz, y te conceda todo lo que por ley divina te corresponde".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!