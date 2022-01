Maribel Guardia posa junto a Ana Bárbara tras cumpleaños y desatan ola de piropos

La amistad que existe entre la actriz Maribel Guardia y muchas otras estrellas del espectáculo ha sido presumida por la propia costarricense en redes sociales y tras el cumpleaños de la cantante Ana Bárbara, posaron juntas y ambas desataron una ola de piropos.

La guapa cantante de origen potosino (de San Luis Potosí, México), llegó a sus 51 años de vida el pasado lunes 10 de enero y Maribel Guardia no perdió la oportunidad de felicitar a su amiga, reapareciendo en una postal con la que han generado decenas de halagos y piropos.

Fue con una recordada postal que se tomaron en un evento en el que ambas coincidieron en 2021 como lo fue los Latin American Music Awards en el mes de abril, que Maribel Guardia aprovechó para felicitar a su amiga y colega en la música.

Y a decir verdad, ¡ni a cual irle!, y es que a cual más de las dos, lucieron fantásticas con vestidos de gala; Ana Bárbara vestida de rojo y Maribel de rosado, y esta ocasión -a casi un año del reencuentro-, han vuelto a hacer reaccionar a sus fanáticos.

"Mi adorada @anabarbaramusic #felizcumpleaños. Que esta vuelta al sol llene tu vida de sueños cumplidos y bendiciones al lado de los que amas. Te quiero Peque", fue el mensaje que la también actriz de telenovelas envió a Ana Bárbara por sus 51 años de vida.

Y a través de la publicación de la madre de Julián Figueroa, fue que los fans le hicieron llegar sus felicitaciones a la intérprete de "Ni loca"; algunas se leen: "Que hermosa, mujeres llenas de bendiciones, feliz cumpleaños Ana Bárbara, Dios siempre te llene de bendiciones cada día más; lo mejor para ti".

"Felicidades", "Sexy, hermosas", "Cositas, lindas, hermosas", "Bellísimas", "Que belleza de mujeres", "Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga siempre, mucho éxito en tu vida", "Bella, eres una mujer muy bonita", son algunos de los halagadores comentarios que le hicieron llegar a ambas estrellas de la música y la televisión.

Al momento, la actriz que ya se ha sumado a las grabaciones de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", ha conseguido llamar la atención de alrededor de 45 mil seguidores y ha generado 400 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!