No es una novedad que la actriz Maribel Guardia luzca a diario sus atributos en diferentes poses y con diversos outfits; pero lo que sí ha llamado mucho la atención, es que la tarde del domingo, posó en mini short junto a una de las hijas de Joan Sebastian, ¡presumiendo cuerpazo!

Se trata de Marcelia Figueroa (Joana Marcelia Figueroa Espín) una de las hijas del finado cantante Joan Sebastian, quien tiene una excelente relación con Maribel Guarida, quien fuera esposa del Rey del Jaripeo, y a sus 23 años de edad, luce cuerpazo junto a la costarricense.

Fue la tarde del domingo, que ambas posaron vestidas de negro; Maribel Guardia usó un outfit de fin de semana de relax, que obedece a un mini jumpsuit de tirantes y short, con el que dicho sea de paso, lució espectacular figura.

Mientras que Marcelia Figueroa, vistió short, playera y chamarra. Ambas posaron con la misma postura y lucieron estilizadas piernas, con las que dejaron atónitos a sus millones de fanáticos. Por lo que Maribel echó flores a la hija de su ex esposo a través de la descripción de la postal.

"Con mi adorada @marceliafigueroa (hermanita de mi hijo @julian_f.f ) después de una maravillosa clase de #barre. Síganla y mándenle mensaje en su cuenta de @noumembers para inscribirse y disfrutar de estas clases. ¡NO SE LO PUEDEN PERDER!

La visita de la chica de 23 años, a la que a decir verdad Maribel luce igual a sus 62, fue con motivo de una sesión de ejercicio de la asociación Noū Barre Members (mente, cuerpo y alma).

En una de las historias de la hija de Joan Sebastian, Maribel recomienda a Marcelia para dicha clase que consiste en un ejercicio muy efectivo para conservar cuerpazo; "Tiene unas clases espectaculares, me acaba de dar una", no se la pueden perder chicas porque está espectacular, es Barre", contó la costarricense, quien está apoyando a la hija de su ex marido para que pueda tener audiencia.

Ambas celebridades se han llevado tantos piropos y por su parte, Marcelia reaccionó con un "Te quiero, gracias!"; otros famosos como el cantante argentino Diego Verdaguer aplaudió a ambas féminas, así como la regiomontana Tatiana, quien hizo una revelación: "Wow yo fui a su cumpleaños como de 3 años".

"Hermosas damas", "Bellísimas", "Hermosas princesas" o "Bellísimas!!! Amo sus sneakers [tenis]", son otros de los los halagos que ambas actrices han generado entre los 360 que figuran. También han regalado un corazón, más de 75 mil seguidores tanto de Maribel Guardia como de Marcelia Figueroa.

