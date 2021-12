Maribel Guardia posa con vestido traslúcido de encaje y desata opiniones encontradas

Este martes y tras lucirse desde su país natal Costa Rica degustando un postre típico de su tierra, la actriz Maribel Guardia arrancó suspiros y dejó sin aliento a sus fanáticos tras darle la vuelta a la página y posar muy sensual con un vestido traslúcido de encaje, con que el que dejó muy poco a la imaginación y desató opiniones encontradas.

El marco de la puerta corrediza del comedor de su lujosa mansión, es testigo de los momentos más glamorosos, cuando Maribel Guardia posa para la cámara con distintos outfits pero todos elegantes y llenos de glamour.

Y la mañana del martes no fue la excepción tras posar con un vestido largo pero que dejó ver más que sus atributos gracias a la tela de encaje en con la que fue confeccionado y por si fuera poco, de color piel; por lo que la costarricense, 'se voló la barda' en los últimos días del 2021.

De un shortcito y sostén color piel fue que Maribel Guardia se se apoyó para poder lucir sin preocupaciones el modelito que adquirió en una de sus boutiques favoritas de su amiga Alejandra Ramírez.

"Un nuevo día para dar gracias a Dios por las bendiciones y el regalo de la vida. #feliz #martes #look @ramirez.ale.1044", se lee en la descripción de la publicación de este martes de Maribel Guardia.

Y tras verla posar con un gesto de modestia con la mirada hacia abajo, la primera famosa en reaccionar fue su paisana Karla Gómez quien expresó: "Que bella te ves!", "Wooooow ese vestido! Que hermosa!!!", dijo otra famosa de nombre Karina Ramos, quien no escatimó en apreciar la belleza de Maribel Guardia.

"Bizcochito rico", fue otro de los comentarios pero los haters no duermen y hubo quien metió su cuchara con tremendo comentario: "La Michael Jackson mexicana, pura cirugía!!!!"... Y pese a ello, todavía hay quien sigue halagando a la también cantante con comentarios como: "Impresionante!!!".

Incluso, los apoyos a la actriz de 62 años, son más que evidentes tras comentarios como: "Preciosa", "Señora ese vestido está hermoso y le quedó muy bien, duélale a quien le duela" y una mini carta que también recibió la esposa de Marco Chacón que se lee:

"Y la bendición más grande que tú posees, es tu manera de ser tu inteligencia, la manera en que nos pones a meditar con tus palabras que salen de tu corazón, tu belleza espectacular. Dios te conservará y te bendecirá por siempre a ti y a toda tu familia. Te queremos mucho".

Al momento, Maribel Guardia ha generado alrededor de 45 mil corazones rojos y más de 570 mensajes en la caja de comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!