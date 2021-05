Maribel Guardia opaca a su hermosa sobrina con cuerpazo y entallado vestido rojo

No cabe duda que la belleza se trae en los genes. Al menos eso es lo que se ve con la guapísima Maribel Guardia y su hermosa sobrina Maribel García, quien está de plácemes y es por ello que ex reina de belleza costarricense no olvidó felicitarla en redes sociales, con una foto que causó revuelo entre sus seguidores.

Con la sensualidad que la caracteriza, la actriz de “Corona de lágrimas”, producción de José Alberto Castro para Televisa, aprovechó la fecha para subir una imagen con su sobrina pero no pudo evitar opacarla con su cuerpazo en un entallado vestido rojo que lucía, con el que levantó pasiones.

A sus 61 años, Maribel Guardia sigue deslumbrando con su estupenda figura y su belleza, que la ha llevado a ser admirada por distintas generaciones pues al parecer tiene la fórmula de la juventud eterna, que la hace ver incluso mejor que su sobrina Maribel García, quien sigue los pasos de su tía y también posee una sensacional figura.

Maribel Guardia y Maribel García llevan una excelente relación de tía-sobrina y constantemente se mandan mensajes en redes y esta vez aparecieron juntas en una postal para el recuerdo, que generó cientos de reacciones por parte de los fans de ambas, quienes llenaron de halagos el post de la ex de Joan Sebastian.

Fue en la cuenta oficial de Instagram donde Maribel Guardia compartió una foto donde está sentada en una banca con su sobrina luciendo un ceñido vestido rojo con cuello “v” con el que presumía sus encantos, muy a su estilo, mientras Maribel García traía puesto un mini vestido negro suelto y con falda amplía con el que destacaba sus torneadas piernas.

La pose de ambas era muy tierna pues Maribel García colocaba sus manos sobre los hombros de su tía y Maribel Guardia acariciaba con uno de sus brazos la muñeca de su sobrina y las dos veían sonrientes a la cámara.

“#Felizcumpleaños mi preciosa @belagool Que Dios te siga llenando de esa luz que emanas, gracias por ser tan amorosa y linda, larga vida llena bendiciones, salud y abundancia, te adoro (sic)”, fue lo que escribió la protagonista de “Tú y yo” en la publicación y le llovieron cientos de comentarios.

“Par de muñeconas”, “Están bien guapas las dos”, “Qué hermosa estás, te ves increíble de rojo”, “Chicas guapas y sensuales”, “Batichica y la Mujer Maravilla”, “Muy lindo vestido, Maribel”, “¡Qué piernas tienen las dos”, “Par de reinas”, son algunas de las reacciones que se pueden leer en el post de Maribel Guardia.

Hay que recordar que Maribel García se desempeña como reportera y conductora de deportes, donde labra su propio camino, y también suele deleitar a sus fans en su cuenta de Instagram, donde aparece como @belagool, en la que comparte imágenes presumiendo sus curvas y también parte de su trabajo en la televisión.