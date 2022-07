Maribel Guardia no se deja de Marlene Favela y restriega sus curvas en vestido pegadito

Tras ser una de las actrices de mayor edad que todavía están muy vigentes en el medio del espectáculo en México, Maribel Guardia no se dejaría de su colega, la actriz Marlene Favela y en las últimas semanas le restriega sus curvas en vestido pegadito.

Rojo fue el color que la costarricense eligió para brillar y deslumbrar en redes sociales y con el que se habría puesto a tono con Marlene Favela, quien también se valió de su belleza dejando "de a seis" a sus seguidores tras modelar en Instagram.

En una postal -también en su cuenta de Instagram-, posó de perfil con una sonrisa por demás encantadora, modelando un vestido de hombro caído en color rojo carmín, y demostrando que no le duele nada a sus 63 años recién cumplidos el pasado 29 de mayo.

"Todos queremos vivir en la cima de la montaña, pero toda la felicidad y crecimiento, ocurre mientras la estamos escalando. #look @ronaldoanzuresmx", escribió la también actriz de "Corona de Lágrimas" que está a punto de volver a la programación del Canal de las Estrellas en el mes de septiembre.

Mientras que Marlene Favela dejó ver sus clase y distinción a sus 44 años de edad, también con un vestido rojo untado al cuerpo con drapeado en la parte superior que abulta más el busto y destaca en gran medida la cintura que enmarcó con un exquisito cinturón del mismo tono que utilizó para una reunión de gala.

La actriz originaria de Santiago Papasquiaro, Durango, México, complementó el elegante outfit sin salirse de contexto, con unas zapatillas tipo stiletto del mismo tono que el vestido, en versión charol: "Rojo el color de mi signo! #vestido by @marlenefavelafashion #shoes by @prettylittlethingsny", se lee al pie de su glamorosa postal.

Lo que denota que tanto Maribel Guardia a sus 63, como Marlene Favela a sus 44 años (29 años menor) lucen radiantes aunque no tengan la misma edad; no obstante, su belleza, delineada figura, carisma y distinción, hacen que ambas brillen en cualquier lugar.

Por supuesto, ambas celebridades arrancaron suspiros y recogieron los comentarios más halagadores de sus fanáticos que las siguen en Instagram y siempre están al pendiente de lo que ambas comparten y hacen en sus vidas diarias. Actualmente, Maribel Guardia se encuentra en las grabaciones de "Corona de Lágrimas 2", mientas que Marlene Favela se unirá al elenco de "Top Chef VIP", un nuevo reality show de Telemundo, competencia de Máster Chef México.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!