Maribel Guardia no pierde el tiempo y luce delineadas curvas con ceñido outfit

Desde su casa y con la convicción de que el tiempo no vuelve y que a sus 62 años, debe aprovechar cada momento de su vida para ser feliz, la actriz Maribel Guardia ha demostrado que no pierde el tiempo y luce delineadas curvas con ceñido outfit.

Vestida de negro con un outfit pegadito de singular escote y tacones rojos, Maribel Guardia lució sus curvas y volvió a dejar con el ojo cuadrado sus seguidores.

La costarricense de 62 años, utilizó su cuenta de Instagram el jueves para mostrar sus curvas, abdomen plano, piernas torneadas, su vitalidad y ganas de vivir en el jardín de su lujosa mansión al exterior de su gimnasio personal.

Con toda la actitud y el carisma que la caracteriza, Maribel Guardia hizo de las suyas de nuevo y sorprendió a chicos y grandes con ese vestido pegadito.

"El tiempo no vuelve atrás, por lo tanto planta tu jardín y adorna tu alma, en vez de esperar a que alguien te traiga flores...#feliz #jueves #look @blacksecret.mx", se lee en la descripción de su postal.

"Cada día mas guapa Maribel", "Wow que hermosa Dama con tan buen comentario", "Hola Maribel!! Excelente... por eso tu belleza es completa!! Luces muy linda esa vestimenta negra!! Te admiro!! Bendiciones", "Que hermosa mi huracán", "Mi hermosa sexy reina", son algunos de los comentarios de sus seguidores.

"PRECIOSA MI AMOR MARIBEL", "Guapísimaaaa", "Que belleza de princesa, estás hermosísima", se lee en otros comentarios.

Maribel Guardia ha logrado cautivar a más de 10 mil seguidores y se pueden ver casi 200 comentarios entre emojis y muchos halagos y piropos.

