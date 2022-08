Maribel Guardia no le pide nada a Bárbara de Regil tras lucir abdomen de lavadero

La actriz Maribel Guardia, quien no se cansa de presumir cuerpazo de jovencita a sus 63 años, demostró también que no le pide nada a su colega, la más fitness de México, Bárbara de Regil, tras lucir un envidiable abdomen de lavadero.

Además, las dos actrices coincidieron vestidas de negro con outfit de pantalón y top o blusitas ombligueras con las que se dan el lujo de lucir su marcado abdomen, producto de tanto ejercicio.

Hace unos días, la actriz que tras hacer "Parientes a la Fuerza" (2021) de Telemundo ya se ganó otro protagónico en la nueva producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Unvisión llada "Cabo", mostró una vez más que pese a que es criticada por la opinión pública tras dar clases de zumba, aerobics, pilates, etc, en redes sociales, los resultados se ven por sí solos.

"Cuando entiendes que TODA OPINIÓN es una visión CARGADA DE UNA HISTORIA PERSONAL, empiezas a comprender que todo JUICIO: es una CONFESIÓN, o no? Qué opinas?", escribió Bárbara de Regil en una reciente publicación de su cuenta de Instagram.

Y por el que Bárbara de Regil que debutará en los melodramas de Televisa, se llevó comentarios de apoyo de sus fans, como: "La gente juzga por su condición. No le hagas caso y sigue!" o "A parte… quién puede criticar un ser humano como tú?? Es pura falta de autoestima….".

Por su parte, Maribel Guardia, no tuvo reparo y tras lucir también casualmente un outfit negro de pantalón tipo palazzo y una blusita ombliguera de manga larga, que además también trabaja de la mano de 'El Güero' Castro y está a punto de estrenar la telenovela "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después", escribió:

"En la vida debes Insistir, resistir, persistir y jamás desistir. #buen #dia #miercoles #look @klaudethcollection", dejando ver que nunca hay que darse por vencido ante cualquier adversidad. Y acto seguido, los piropos no han dejado de llegar:

"Sabias que te AMO @maribelguardia?, cada día te admiro más, porque a diario demuestras el ser maravilloso que eres, besos, cuídate", "Así es mi amor, beso", "Es miércoles, el viernes está cada vez más cerca, no te preocupes, al menos el lunes ya pasó. Buenos días!! Que tengas un lindo día!!! Como siempre, estás guapa como una diosa!!! Te Quiero".

Y es que, no hay que dejar de lado que los piropos se hacen más notables a Maribel Guardia, gracias a que a sus 63 años, sigue compitiendo con actrices y otras famosas más jóvenes que también tienen cuerpazo, pero a su edad, es muy difícil lograr esa figura que posee, por lo que se coloca por encima de muchas.

