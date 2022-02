Maribel Guardia no es la única; le quitan el título de la diosa de la eterna juventud

Podría pensarse que ella es como una especie de clon de la actriz Maribel Guardia pero no es así... y es que, resulta que la costarricense ¡no es la única! y parece indicar que le han quitado el título de la diosa de la eterna juventud.

Pues como Maribel Guardia, hay otras mujeres alrededor del mundo que conservan su belleza y juventud como la reina de belleza originaria de Tailandia de nombre Apasra Hongsakula, la primera mujer de su país en obtener el título de Miss Universo.

Y es que como la actriz de origen costarricense nacionalizada mexicana, a sus 70 años, Apasra Hongsakula, luce como de 30; hecho que viene a desbancar a la famosa latina de ser la única belleza americana en su especie.

Apasra Hongsakula fue coronada como Miss Universo, el 24 de julio de 1965, en el estado de Florida, específicamente en la exclusiva zona de Miami Beach, en Estados Unidos; y desde entonces, ha logrado hacer creer a la gente que sigue siendo una mujer joven, pero lo cierto es que rebasa la edad de la famosa actriz y cantante que radica en la Ciudad de México.

El común denominador en personas de su tipo, es que además de que el ejercicio es su mejor aliado, no dejan de lado la importancia de acostumbrar una buena alimentación así como dormir suficientes horas por las noches y aplicarse tratamientos faciales que ayudan a disminuir los efectos de la edad como esas arruguitas o patitas de gallo que se hacen al lado de los ojos y en otros puntos del rostro.

No por nada, tanto Maribel Guardia -quien en 1978 llegó a México a representar a su país Costa Rica en el certamen de Miss Universo-, como Apasra Hongsakula, son mujeres que han logrado mantener su figura y sobre todo, su eterna juventud, por la que son tan admiradas...

¿¡Y qué decir del cuerpazo!?, pues a sus 62 y 70 años respectivamente, lucen culquier outfit sin problema; desde un atuendo deportivo, hasta un vestido de noche o ¿por qué no? un tremendo bikini con el que dejan helados a más de uno de sus seguidores.

De acuerdo a varios medios, se sabe que la Miss tailandesa se volvió viral por primera vez en 2014, cuando salieron a la luz fotografías de ella a la edad de 67 años luciendo de mucha menos edad. Pero ahora que está más cerca de sus 80 años, la miss ha impresionado por mostrar cómo se conserva de joven.

Este 14 de febrero, la Miss deseó un feliz Día de San Valentín a sus seguidores de Instagram, conservando esa juventud y belleza que la caracterizan: "Feliz día de los enamorados... Feliz día del amor a todos". Así mismo lo haría la reconocida actriz, luciendo un coqueto vestido rojo.

