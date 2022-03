Maribel Guardia, luce muy jacarandosa con vestidito entallado de hombro caído

Durante las últimas semanas, la actriz Maribel Guardia ha andado con todo presumiendo su belleza y esbelta figura y así lució muy jacarandosa con vestidito entallado de hombro caído en color lavanda; lo que por supuesto ha desatado una ola de piropos entre sus fans.

Entre el "alboroto" causado a sus fans tras ser comparada con otras estrellas de la farándula como Thalía, Mayrín Villanueva o la cubana Malillany Marín, Maribel Guardia sigue cosechando éxitos como una de las famosas más admiradas y vistas en redes sociales.

Y el pasado martes, la costarricense enamoró a sus más de 7.4 millones de seguidores en Instagram luego de compartir un par de postales en las que se ve, desafía las bajas temperaturas de la Ciudad de México donde vive y enloquece cada vez más a sus 62 años.

Lee también: Maribel Guardia se lleva de calle a Malillany Marín en fiesta de cumpleaños de Carla Estrada

Un vestido entallado de hombro caído con algunos zurcidos y un coqueto olancito a media pierna, color lavanda (lila) de lunares blancos, fue el que lució Maribel Guardia en su publicación del pasado martes por la mañana, acentuando su figura de diez con dicho outfit.

"#feliz #martes En la vida elige caminar con aquellos que iluminen tu camino. #look @klaudethcollection", escribió esta vez Maribel Guardia en una más de sus características e inspiradoras frases que han puesto a pensar a sus followers más de una vez.

Lee también: Maribel Guardia y su esbelta figura con vestido pegadito; mejor que las de 20

Por tanto, algunas féminas famosas de la farándula mexicana, han reaccionado a la publicación de la también actriz de "Corona de Esperanza" (2022) que próximamente se verá por el Canal de la Estrellas, bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro; África Zavala, quien interpreta a Lucero Rojas (su hija en la ficción), le envió un "Hermosa".

Mientras que Sofía Rivera Torres le lanzó un "Diosa" y una carita con ojos de enamoramiento. Su sobrina Maribel -que ha heredado la belleza de la actriz- no fue la excepción y también se pronunció con su mensaje: "Perfectaaaaa" y dos caritas con ojos de amor.

Pues al momento, Maribel Guardia ha logrado atrapar a más de 42,600 seguidores y se pueden seguir leyendo un total de 528 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!