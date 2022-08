Maribel Guardia mueve la colita en body de barbitas en show en vivo

La actriz Maribel Guardia ha dejado claro que los 60's son los nuevos 50's y hasta 30's, tras subirse al escenario a cantar música de mariachi, show en el que deleitó con su voz y belleza al público presente y no tuvo reparo, pues ¡hasta la colita les movió!

Un body color beige de 'barbitas' y lleno de brillos, fue el outfit que Maribel Guardia utilizó para dar su show el pasado sábado por la noche en territorio estadounidense. Pues el público de Atlanta, Georgia, se quedó impactado con la belleza y el talento de la también cantante.

Y es que, el canto no es la única pasión que Maribel Guardia lleva en las venas como la actuación, pues el baile forma parte de su vida como artista y aprovechó el cuerpazo que tiene para asomar su retaguardia entre las 'barbitas' del body de color claro y una capa que de desprende desde arriba.

Lee también: Maribel Guardia presume piernas de quinceañera en minifalda y tacones; le dicen: "Mmm mamacita"

Un buen baile

Pues no hay nada mejor para acompañar la música del mariachi que un buen baile moviendo todo el esqueleto y la actriz de la aún no estrenada telenovela "Corona de Lágrimas 10 Años Después" (2022) -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa-, hizo lo suyo dejando ver que no le duele absolutamente nada y que todo lo que posee, lo tiene muy bien puesto en su lugar.

"Gracias a la gente Bella de #atlanta #georgia son un público precioso, nunca olvidaré la luna llena más bella que he visto en mi vida. LQM", escribió la madre de Julián Figueroa, que incluso opacó a la misma luna luego de ir vestida de beige y deslumbrar con su belleza, talento y carisma a los presentes.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Y entre un "Hermosa amiga!!!" de Amairani Romero, su compañera de "Corona de Lágrimas" y de llamaradas de fuego de Isabel Madow o aplausos de su amiga, la artista peruana Olga Zumarán, se lee "Mami" de un ferviente admirador.

Y los halagadores comentarios no se han hecho esperar: "Hermosa, me encanta tu voz eres increíble, te amo", "Fabulosa Maribel" o "Guapísima"; otros sólo le han dejado besos, flores, y mucho amor en la caja de comentarios.

Al momento, Maribel Guardia ha logrado engatusar con su inigualable belleza a no menos de 3,830 seguidores, quienes han reaccionado con un corazón rojo y se puede leer cerca de un centenar de mensajes de sus fans.

Síguenos en