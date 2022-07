Maribel Guardia mueve caderas en shortcito y un grito despavorido la asusta

Los años pasan y pasan pero no por la actriz Maribel Guardia, quien cada día demuestra que está más fuerte y viva que nunca, pues hace unas horas movió las caderas bailando en shortcito de licra con toda a buena actitud, pero un grito despavorido la asustó y hasta la bebida tiró.

Y es que, Maribel Guardia estaba en la lujosa cocina de su casa -lugar que casi nunca muestra-, acompañada de dos de sus mascotas, bailando con toda la actitud de un nuevo día; pero eso sí, luciendo cuerpazo de diosa como sólo ella sabe hacerlo, mientras vestía un outfit algo cómodo y sexy.

Se trata de un atuendo de shortcito de licra de algodón, con una chamarra en tono gris, con unas botas tejidas color rojo, pero muy maquillada y con su típica cola de caballo. Pues la costarricense se grabó mientas se servía el juguito de la mañana, moviendo las caderas de un lado al otro.

Lee también: Maribel Guardia no se deja de Marlene Favela y restriega sus curvas en vestido pegadito

Pero cuál sería su sorpresa que un grito despavorido la sacó de su centro y la interrumpió, pues hasta el jugo tiró al piso. Era una voz de una mujer enojada, muy enojada que se escucha decir: "¡Son las 7:00 de la mañana, hijo de p**a, bajar la música... P**a quien te parió; 7:00 de la mañana!".

Y al pie del vídeo de su publicación de la mañana de este miércoles, que Maribel Guardia compartió en su cuenta de Instagram, se lee: "Despertando con toda la actitud y un poco de humor... les mando besos, #comedia #feliz #baile", mientras se le ve bailando a ritmo de reguetón con el tema "Despertar Excesivamente Alegre" de Roisastre.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Por supuesto que la voz viene incluida en el mismo tema, con el que Maribel Guardia ha generado todo un alboroto en Instagram tras los comentarios de risa que le han dejado algunos famosos como su sobrina Maribel, conductora de TUDN: "JAJAJAJAJJAAJAJA", o la actriz Biby Gaytán, quien además de dejarle caritas con ojos de amor y de risa, no pudo contener la misma: "Jaaaaaaaaajajajajajajajajaja!!!".

Así mismo, el comentario de Anastasia Acosta, quien trabaja en el teatro con Aracely Arámbula en "¿Por qué Los hombres aman a las ca***nas?": "Jajajajajajajajjajajajajajaj". Por su parte Kary Ramos, opinó: "suele suceder" y la modelo también soltó una carcajada.

Alguien más dijo: "Hermosooootaaaaaa!!!!!" y "Te quedó bueníiiisiiimooo" o "Creo que la vecina no despertó con la mejor actitud"... Al momento, Maribel Guardia ha logrado hacer reír a muchos de sus fans, y le han dejado 56,532 corazones rojos. También se pueden leer un total de mil comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!