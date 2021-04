Maribel Guardia modela en cámara lenta vestido de su diseñador favorito; hipnotiza

La actriz Maribel Guardia ha estado muy activa en sus redes sociales en los últimos días, y no para de sorprender a sus seguidores; pues los ha dejado con boca abierta y el ojo cuadrado al lucir varios de sus ya acostumbrados outfits, como con el que mostró cuerpazo en una de sus publicaciones, al modelar un vestido pegado de su diseñador favorito; y no conforme con ello, hasta se dio el lujo de dar vuelta en cámara lenta y mostrar cada una de sus curvas a detalle.

En su cuenta oficial de Instagram, es donde se pueden ver todas y cada una de las más de 3,000 instantáneas entre fotos y vídeos que la también actriz de telenovelas, comparte con mucha frecuencia. Mitzy, fue el afortunado esta vez de que Maribel Guardia modelara uno de sus diseños y lo hiciera viral; y es que con el poder de convocatoria que tiene la costarricense, sus publicaciones son garantía de que se van a ver.

Se trata de un vestido dorado que está bordado con canutillo como simulando cadenas que van sueltas, por lo que con cada contoneo de Maribel Guardia haga o cada paso que dé, esas cadenas se moverán a su propio ritmo.

El jueves pasado, la actriz fue a la boutique del diseñador para buscar un sofisticado outfit, ya que será presentadora del Latin America Music Awards (LatinAMAs) que se transmitirán el próximo jueves 15 de abril por Telemundo. Y la entrega de premios se llevará a cabo en TheBBTCenter en Sunrise, Florida, en el país vecino de Estados Unidos.

Motivo por el cual, la costarricense pudo haber visitado a su amigo el diseñador. Pues es posible que ese outfit entallado sea el que porte para la conducción de los LatinAMAs en su entrega número seis.

Fue el pasado jueves 7 de abril que la esposa de Marco Chacón, compartió una fotografía y un video en el que se le ve modelando el glamoroso outfit pero antes escribió al posar junto a Mitzy: "Visitando a mi adorado @mitzyofficial_ Siempre con una sonrisa y decretando cosas positivas , nunca voy a olvidar el vestido que me hizo para mi boda , era espectacular y me sentía como una reina. Les mando mil besos".

"En la tienda de mi adorado diseñador @mitzyofficial_ les mando besos de canutillo #dress #diseñador #vestido #besos #alegria", escribió Maribel, al pie del vídeo en el que se puden percibir cada uno de los detalles del vestido como del cuerpazo de Maribel Guardia.

Su eterna amiga Lourdes Munguía, aplaudió la decisión de ir a visitar a Mitzy, pues asegura que como el no hay dos, con su comentario: "El mejor diseñador!!!". Y una de las fanpages de Maribel, aprovechó para halagarla y llamarla reina: "Toma se te cayó esto (una corona) ¡¡Reina hermosa!!".

Respecto al vídeo en el que modeló Maribel, los halagos no pararon; entre los mensajes de los famosos, destaca el de la actriz Elizabeth Álvarez quien al maravillarse, sólo le quedó decir: "Que bárbara". Por su parte, la presentadora de televisión peruana sólo posteó caritas con ojos de corazón y la ex chica del clima de "Hoy", Yanet García sólo expresó: "Wooooow", mientras prendía fuego a la publicación de Maribel.

La conductora Marisol González sólo externó un "Hermosa". Y otra diva como lo es Gaby Spanic, escribió sorprendida: "Ahiiii Dios, mío un ángel", Lisset -la actriz-, dijo: "Preciosa". Y aunque los halagos seguían, hubo quien le reclamó a Maribel por no haberlo llevado a verla en vivo y a todo color, enseñar esas curvas: "Pero como no me llevasteeee???... Y entre tantos halagos, Maya Karunna de Caló, expresó: "Bella por dentro! Y vaya que por fuera eres espectacular".

A dos días de haber hecho la publicación, el vídeo de Maribel Guardia ha logrado 676,935 reproducciones, 80,635 'me gusta' y se pueden leer un total de 1,208 comentarios.