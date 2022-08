Maribel Guardia luce rejuvenecida tras presumir las del millón con vestidito de licra zurcido

La actriz Maribel Guardia sigue demostrando que la edad sólo es un número, pues ha demostrado que para ella no hay límites si de verse de menos edad se trata; y recientemente lució rejuvenecida tras presumir las del millón -sus piernas- con vestidito de licra zurcido y las zapatillas en la mano.

Y es que no sólo el cuerpo fue el que hizo ver a la costarricense de 63 años como una jovencita, sino que además su rostro se percibe muy juvenil con un importante elemento de su personalidad característica como es su fleco y el cabello súper ondulado.

Maribel Guardia apareció posando con este outfit color púrpura que parece un conjunto de falda y blusa pero se ve como una sola pieza; pero eso sí, luciendo toda perfección y sus piernas que alguna vez estuvieron aseguradas por un millón de pesos.

Siempre joven y bella

Maribel Guardia no dio señal de su ubicación, aunque recientemente se dejó ver en Miami, Florida, EE.UU., por lo que es posible que haya aprovechado el paisaje al exterior de la piscina en un jardín, vegetación y el mar de fondo para lucirse deseando un buen día a sus seguidores, el pasado jueves, aunque su descripción indica otra fecha.

"#feliz #martes. Cuando no puedas cambiar algo, cambia Tú. Cuando no puedas creer en nada, cree en TI. Cuando no puedas sentir nada, siéntete a TI. Y cuando no te elijan, elígete a TI, una y mil veces. #look @klaudeth_collection

Y además de sus acostumbradas frases filosóficas, la actriz hizo reaccionar con su belleza a otras féminas como su nuera Imelda Tuñón, quien le lanzó un "Bella", mientras que Raquel Bigorra coincidió con un: "Siempre hermosa" y África Zavala, su hija en ficción en "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después" que está por estrenarse este agosto por el Canal de las Estrellas, dijo: "Siempre hermosa".

Y los fans no se contuvieron a tanta belleza reunida en una sola actriz, su ídola: "Lindas palabras, cierto, toda la razón chulada de mujer, hermosura, tienes toda la razón, tú me haces tener los días bonitos admirándote". "Bien preciosa", "Hermosa", también son parte de los más de 300 comentarios reunidos tras su publicación.

Otros piropos se leen: "Estas Guapísima, que elegante mujer", "Así es, besitos Maribel, tu Look espectacular como todo lo tuyo", "Ay que hermosa te vez en morado", son otros de los piropos que se ganó la madre de Julián Figueroa, tras lucir como sólo ella sabe hacerlo para seguir cautivando a sus seguidores y al momento, han reaccionado más de 18,100 de ellos.

