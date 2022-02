Maribel Guardia luce 'las del millón' con vestidito y tacones

Sin pena y sí con mucha gloria, posó la actriz Maribel Guardia la mañana de este martes desde las escaleras de su casa, luciendo 'las del millón' con vestidito y tacones... ¡sí!, las piernas que, valuadas y aseguradas o no en un millón de pesos, son la envidia de muchas mujeres que ni con edad menor a los 62 años que posé la costarricense, pueden lucirlas igual o menos que eso.

Pues además de superar el Covid-19 por segunda ocasión en menos de dos años, Maribel Guardia ha demostrado además, que está dispuesta a vivir la vida y que seguirá dejando con el ojo cuadrado a sus fanático y demás usuarios de redes sociales, tras lucir su exquisita silueta.

Y no sólo eso, sino que por si fuera poco, la costarricense más famosa de México ha desafiado al termómetro y las bajas temperaturas invernales de la Ciudad de México, lugar donde reside la actriz y cantante.

Y es que, no cualquiera se atreve a vestir prendas cortas y sin abrigo con el termómetro que oscila entre 9 y 24 grados centígrados con vientos fuertes y literalmente helados. Pero lo cierto, es que la esposa de Marco Chacón se dispuso a posar con un modelito y tacones color azul rey.

"... 'Si hacemos el bien por interés, seremos astutos pero no buenos', CICERÓN. #felizmartes #look @ivc_collection", escribió Maribel dejando más de uno con la boca abierta luego de su publicación.

La actriz África Zavala, quien es su hija en la ficción en la telenovela "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" (2022) y el actor y bailarín Víctor Latin Lover, ya le han dejado un par de piropos hechos emojis en sus comentarios.

Otros fanáticos le han enviado sus cumplidos a través de sus mensajes como "Linda", "Guapísima", "Reina hermosa", "Chuladaaaaa", "Te adoro belleza" o "Eternamente hermosa !! Saludos cordiales".

Pues tras verla posar así de radiante luciendo sus piernas, a tres horas de publicar su postal, ya ha logrado recoger alrededor de 20 mil corazones rojos y más de 320 comentarios.

