Maribel Guardia luce fantástica con jumpsuit animal print y cinturón ancho

Tras modelar con un outfit otoñal, perfecto para señoras sofisticadas, la actriz Maribel Guardia hizo a un lado las formalidades y lució fantástica con un jumpsuit con estampado de animal print y un cinturón ancho que enmarcó su silueta.

Fue el pasado lunes, que la costarricense de 62 años siguió dejando boquiabierta y con el ojo cuadrado a más de uno de sus seguidores, pues la actriz de telenovelas no reparó en lucir una vez más su silueta con sofisticada y fresca prenda.

Esta vez, Maribel Guardia eligió un pilar del exterior de su lujosa residencia, para recargarse mientras lucía empoderada, sexy, sofisticada y guapa como siempre. Además, la esposa de Marco Chacón no perdió la oportunidad para dar cátedra de algunos consejos sobre filosofía de vida.

Pues tras lucir tremenda figura e imponer una vez más la moda para las mujeres que siempre buscan lucir bien y que dicho sea de paso, poseen un silueta igual o similar a la de la costarricense, no perdió la oportunidad para dar uno de sus consejitos:

"Da pero no permitas que te utilicen. Ama pero no permitas que abusen de tu corazón. Confía pero no seas ingenuo. Escucha pero no pierdas tu propia voz. #look @boga_boutique_mr", se lee en la descripción de su postal.

Y por si fuera poco, la también actriz de la obra de teatro "El Tenorio Cómico", hipnotizó a todos con su belleza luego de un peinado de cola alta con una trenza alrededor y un fleco que enmarcó su rostro, así como un sutil maquillaje en tonos rosados, aunque con unas sombras algo cargadas y las pestañas súper largas.

Su amigo Víctor Latin Lover reaccionó con su clásico piropo: "Hermosa Bizcocho" y una rosa roja. Así mismo, se pueden leer más de 260 mensajes y alrededor de 19 mil corazones rojos.

Los emojis en forma de rosas rojas, caritas con ojos de corazón, flores, corazones rojos -entre otros- y muchos otros piropos, forman ya, parte de la publicación de la actriz y cantante del pasado lunes.

