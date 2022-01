Maribel Guardia luce escultural figura con escotado vestido animal print

Luego de despedir con decoro al cantante Diego Verdaguer por su reciente partida que ha sacudido al medio artístico mexicano y latino, la actriz Maribel Guardia se ha aferrado más a la vida y entre tanto, se dio el lujo de lucir su escultural figura con escotado vestido animal print.

La costarricense de 62 años se dio cita en las escaleras exteriores de su lujosa casa para lucir otro outfit más estampado de animal print versión cheeta y con el que aprovechó para lucir cuerpazo con algunos escotes y pronunciadas aberturas.

Fue la tarde del pasado sábado que la actriz de la puesta en escena "El Tenorio Cómico", lució recuperada del Covid-19 y aprovechó la ocasión para invitar a su público a asistir al Teatro Aldama, donde tiene función de la obra los fines de semana -de jueves a domingo-.

Pues Maribel no escatimó y volvió hacer de las suyas posando en uno de los rincones favoritos de su casa, mientras posó como toda una diva con dicho vestido con blusa de cuello tipo Mao, del que se desprende un sutil escote y deja ver un poco de sus encantos delanteros.

Y para rematar, la esposa de Marco Chacón, no reparó en presumir sus estilizadas piernas gracias al corte asimétrico de la falda y las zapatillas escotadas de plataforma y tacón de aguja, pues pudo presumir que tiene cada parte del cuerpo en su lugar y muy bien puestas.

"#feliz #sabado. Las personas que ayudan a otras a brillar, saben que hay espacio para todas. #look @boga_boutique_mr. Nos vemos hoy en @tenorio_comico en #teatroaldama a las 6", se lee en la descripción de la actriz más envidiada del medio del espectáculo.

Algunos famosos como el también actor Arath de la Torre -muchos años menor que Maribel y con quien protagonizó "El Tenorio Cómico" en su personaje de Do Juan Tenorio-, reaccionó diciéndole "Diosa", mientras que el periodista Quique Usales, le envió un Bella, un corazón rojo y una llamarada de fuego.

Y luego de algunos corazones negros por parte de los fans -que denotan elegancia-, también se lee: "Hola Maribel!! así es Bella, estás preciosa con esa vestimenta. Me encanta tu vibra... que tengas un Super Sábado!!", "Pero que preciosidad de mujer", "Wow que hermosa modelo en tan bella imagen", "Bravo, es una dama bendiciones", "Divinamente hermosa", entre un total de 456 comentarios y un total de alrededor de 40,480 corazones rojos que hasta el momento se pueden ver.

