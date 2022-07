Maribel Guardia luce descomunal figura tras bailar en vestidito de flecos

La actriz Maribel Guardia se dio el lujo de lucir su descomunal figura de diosa tras bailar en vestidito de flecos en un show en vivo con el que dejó atónitos a todos los presentes casi para recibir el fin de semana que empieza este viernes.

Fue el pasado jueves que la costarricense de 63 años se presentó en un show para cantar, bailar, maravillar con su belleza y divertir al público que asistió a verla en Huajuapan De León, Oaxaca, México, y de no ser porque la mayoría de los asistentes se apegaron a las medidas sanitarias y utilizaron cubrebocas, se podría decir que más de un@ se quedó con la boca abierta nomás de verla de tan cerca.

Maribel Guardia cantó entre otras canciones, el famoso tema de "Amor de mis Amores" de su colega colombiana, la cantante Margarita, la Diosa de la Cumbia y a la par que lució sus curvas, abdomen plano, pompa y una cinturita de envidia, tras lucir un vestidito de flecos en tonos dorado y verde.

Como en cada una de sus presentaciones, Maribel Guardia, quien está a menos de dos meses de volver a entrar a los hogares del público telenovelero tras el próximo estreno de "Corona de Lágrimas 2", se entregó en el escenario moviendo todo lo que tiene y dando lo mejor de sí, no por nada, la esposa de Marco Chacón, sigue brillando en cualquier lugar donde se para.

"Mil gracias a toda la gente de #HuajuapandeLeon #Oaxaca por todo el cariño. Lo pasé genial. Los quiero... Para contratar mi show, escribe a: contratashow@icloud.com", se lee mientras tanto al pie de su vídeo que compartió el jueves y que al momento, tiene 89,722 reproducciones y 5,363 corazones rojos.

Además, se leen comentarios por parte de sus fans quienes siempre la halagan y la apoyan, como: "Estuvo muy lindo el show, gracias", "Saludos Maribel desde Huajuapan... eres una Reyna, hermosa persona con esa sencillez que te caracteriza mil gracias por venir", "Gracias por haber venido a Huajuapan, eres una belleza", por parte de quienes asistieron a verla.

Pero parece que no fueron los únicos tres: "Huajuapan se quedó con un buen sabor de boca tuyo!!! que diosa", "Gracias, fue un show increíble, te robaste el corazón de todos los huajuapeños", "Hola Maribel, muchas felicidades, se ve que estuvo bueno el ambiente".

Pero otros más se compararon con ella y lamentaron: "Ay no, y yo a mis 30s me duele la rodilla". Pero retomaron su agradecimiento y admiración por verla: "Un ingrato con tu corazón, quien puede ser un ingrato a un corazón tan especial como tú?? Si dejaste de quererme!! Solo un inconciente puede dejar de querer a un ser maravilloso y encantador como es maribelguardia... te AMO Maribel, que placer para esa gente que pudieron disfrutar de tu show, elegancia femenina, sensualidad y sobre todo de tu calidez".

