Maribel Guardia luce como de la tercera edad pero presumiendo piernón

Tras el estreno de la serie cómica "ALBERTANO Contra Los Mostros", la actriz Maribel Guardia no para de presumir foto tras foto con el elenco del proyecto y tras lucir como una mujer de la tercera edad, no deja de ¡presumir piernón!

Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram para presumir su anatomía que es prácticamente como la de una jovencita de 15 o 20 años que se pueden dar el lujo de presumir cuerpazo en bikini o diminutas prendas. Pues la costarricense dejó con el ojo cuadrado a más de uno.

Fue la noche de este martes, que Maribel Guardia se lució junto a sus amigos y colegas Olivia Collins y el actor Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santa Cruz, pero no sólo eso, sino que además, el histrión lució como el clásico personaje mexicano revolucionario Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla, como normalmente enuncia el dicho.

Y a decir verdad, "¡Pero qué viejas!" podría ser la expresión exacta que calificara a esta imagen; y es que, tanto Olivia Collins como Maribel Guardia lucieron piernón, tras vestir un body que también hizo lucir sus atributos delanteros.

"Qué honor trabajar con estos dos grandes actores, mi preciosa amiga @oliviacollinsmx y mi adorado amigo @albertanoficial. Han visto @albertanocontralosmostros? La pasan los domingos a las 7:30. Dulces sueños para todos", se lee en la descripción de la postal de Maribel Guardia.

La costarricense de 62 años mostró mucho menos edad, luego de posar con un body pegadito con algunos detalles de estampado, así como un par de medias de red transparentes y unas botas largas hasta arriba de las rodillas. y por su puesto, su peluca como Lola D'Bo, su personaje villanesco en "ALBERTANO Contra Los Mostros".

Olivia Collins no se quedó atrás, luego de lucir sus encantos delanteros y sus piernas, aunque un poco opacadas por el diseño de su outfit. Albertano por su parte, también lució de pelo en pecho con un crucifico colgando y su camisa abierta.

Lo cierto es que con esta postal con la que Maribel Guardia ha dado las buenas noches de este martes, ha generado toda una algarabía a sus seguidores antes de irse a dormir y claro, en los comentarios se pueden ver corazones rojos, flores, y muchos otros emojis que denotan admiración, cariño, fogosidad, etc.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!