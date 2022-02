Maribel Guardia luce calzoncito tirada en un sofá durante el puente

Tras mostrarse toda glamorosa la mañana del pasado lunes para recibir semana, la actriz Maribel Guardia, incitó a sus seguidores a la flojera y a tener un momento de relax, no sin hacer del suyo, una escena de comedia y sensualidad que protagonizó la propia costarricense a la par de lucir piernazas gracias a un calzoncito negro con el que hipnotizó durante el puente.

Pues Maribel Guardia optó por dejar con el ojo cuadrado de nuevo a sus fans y a todo Instagram, gracias a su acertado vídeo en el que muy despreocupadamente luce cuerpazo y esas 'piernas del millón' que posee a sus 62 años de edad y por las que es la envidia de muchas mujeres.

Fue a través de un vídeo de un publicación del pasado lunes por la tarde, que la costarricense apareció recostada sobre un sillón largo de jardín, luciendo también un calzoncito color negro, una playera blanca con estampados en tono grises y una chaqueta de cuero -por aquello el frío-, junto a uno de sus ocho perros que tiene en total.

Y con la modestia a parte, Maribel recreó una escena de la emblemática caricatura "La Pantera Rosa" con un voz que dice: "¡Buenos días! Veo que está descansando, ¿no es así?... Dígame, ¿no le preocupa nada?, ¿no le importa pensar que está perdiendo el tiempo sin lograr absolutamente nada, cuando existen personas que están trabajando haciendo algo durante su tiempo libre mientras usted lo desperdicia lastimosamente? Pero me imagino que tiene derecho a ser holgazana y perezosa...".

Por lo que la también actriz de telenovelas aprovechó todo el guión para reaccionar con gestos y giños además de presumir cuerpazo, mientras escribió: "Aprovechando el puente... te sientes culpable por ser holgazán? #relax #reels #comedia".

Otras guapas famosas como la actriz argentina Lorena Meritano y la boricua Olga Tañón, reaccionaron entre carcajadas y corazones rojos al vídeo y las buenas puntadas de la madre de Julián Figueroa. Mientras que la periodista de espectáculos Shanik Berman escribió: "Te amo preciosa, eres divina".

Y fuel propia actriz que agradeció a otro fan escribiendo: "Jajaakak besos Vico... Vois sois increíble". Su sobrina Maribel, el actor Juan Manuel Cortés y su fanpage (página de fans) @maribelretro, también reaccionaron.

Pero la dominicana Vielka Valenzuela no dudó en expresar su sorpresa: "Que guapa ‘Dio mío’!", y otra fan le reveló su gran deseo: "Cómo quisiera tener ese cuerpo a los 26"; alguien más le dijo: "Maribel cuando sea grande quiero estar como tu! buenota y sabrosa!". Al momento, la costarricense más famosa de América, ha logrado alrededor de 158 mil corazones rojos y 1,770 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!