Maribel Guardia luce 'all in one' con vestidito turquesa: abdomen, pompa y pierna de 10

No cabe duda que la actriz Maribel Guardia sigue siendo una inspiración para much@s personas que quieren tener un cuerpo de diez, pues el pasado miércoles, la costarricense mostró que se puede lucir 'all in one' o lo que es lo mismo, todo en uno tras posar con un vestidito turquesa; es decir, abdomen, pompa y pierna ¡de 10!

Y es que la diva, considerada una de las actrices mejor conservadas del medio del espectáculo debido a que a sus 62 años figura como toda una modelo de mucho menor edad; pues Maribel Guardia o se tocó el corazón y deslumbró a través de redes sociales, con un mini vestido en color turquesa, demostrando que puede lucir ¡todo en uno!

Es decir, las piernas que hasta hace poco, tuvo (o sigue teniendo en secreto) aseguradas y valuadas en un millón de pesos, el abdomen de infarto que a diario marca en su gimnasio personal donde hace ejercicio junto a su esposo, el abogado Marco Chacón, y por último, esa pompa que se mantiene en su lugar desde hace muchos años.

Cuerpo de diosa

No por nada, Maribel Guardia se ha llevado y sigue consiguiendo los piropos más halagadores a través de sus publicaciones y el pasado miércoles no fue la excepción, pues el especial diseño de ese vestido pegado color azul turquesa que modeló recargada en una pared de vidrio de su comedor, ha generado de nuevo, el cariño por escrito de sus seguidores.

"#feliz #miercoles... Somos lo que dejamos en el corazón de los demás... #look @ivc_collection", escribió la también actriz de "Corona de Esperanzas" de Televisa Univisión. Pero lo que más llamó la atención de sus 7.5 millones de seguidores en la red, es la pose con la que presume su belleza y deslumbra con su cuerpo.

Su colega y paisana Karla Gómez, dio: "Tú siempre dejas lo mejor en todos hermosa", mientras que otros más se admiraban de su tremenda belleza y los piropos ¡no pararon!: "Wooooooow... linda princesa, hermosa, bella, linda la mujer más hermosa del universo".

"Eres un amor", "Feliz miércoles, cariño", "DIVINA", "En mi corazón guardaré sus bellas imágenes", son otros de los mensajes que denotan una clara admiración por la costarricense que aunque en 1978 no ganó la corona de Miss Universo representando a su natal Costa Rica, sí ganó más y por mucho, convirtiédose en una de las figuras más importantes del cine y la televisión y al día de hoy, ya tiene más de 40 años de carrera artística.

Al momento, Maribel Guardia ha logrado cautivar en esta postal en la que luce perfecta, a un total de 31,840 seguidores y se pueden leer más de 430 mensajes.

