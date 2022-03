Maribel Guardia luce abdomen de lavadero con blusita ombliguera y Biby Gaytán reacciona

Tras posar luciendo abdomen de lavadero con un conjunto primaveral de pantalón de jareta y blusita ombliguera, la actriz Maribel Guardia hizo reaccionar a su colega Biby Gaytán, quien también ha sido un boom con su regreso al espectáculo desde el verano del 2020.

Fue a finales del mes de febrero que Maribel Guardia lució más imponente que nunca tras lucir lo que muchas mujeres en el mundo quisieran tener: su figura fitness con un pantalón a la cintura y una blusa que dejó ver su abdomen que ha pulido en su gimnasio personal.

Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram como ya es costumbre para lucir uno de sus tantos outfits que modela y con los que suele enamorar todavía a sus 62 años, y hasta Biby Gaytán reaccionó; pues además de apreciar la belleza de la costarricense, también lo hizo por la frase tan característica en cada una de sus publicaciones.

Lee también: El jumpsuit que hace ver a Maribel Guardia como toda una reina a sus 62

La madre de Julián Figueroa lució un conjunto muy primaveral (en pleno invierno) de pantalón y blusa ombliguera de tonos azules y blanco, que la hicieron verse como toda una reina de belleza y además, destacó que lo más importante es estar bien en mente, cuerpo y alma.

La también actriz de la obra de teatro "El Tenorio Cómico" escribió: #feliz #miercoles. Somos ricos cuando tenemos SALUD. Todo lo demás es lujo. #look@variedades_onlinegt.

Lee también: Conquista Maribel Guardia entre estrellas de mar y olancitos

Y la primera reacción y comentario fueron los de Biby Gaytán, quien dijo: "Completamente de acuerdo hermosa Maribel!!!", así como el mensaje de un fan: "Mil gracias bellísima Dama". "Linda! Adorei o look!", "Guapísima y muy sexy", "Preciosa", son parte de los casi 300 comentarios que adulan la publicación de la también cantante.

"Hermosa y sabia reflexión! Feliz miércoles preciosa!" y otros halagos más son los que encierran la admiración que sus fans le tienen a Maribel Guardia tras mostrar su fortaleza, belleza, cuerpazo y su eterna juventud, además de su buen carácter.

Al momento, Maribel ha logrado cautivar con su belleza a Biby Gaytán, al cantante y actor Charly López (ex Garibaldi) y otros 27,430 seguidores.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!