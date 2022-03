Maribel Guardia lleva la música mexicana a otros países entre escotes y brillos

Tras su anunciado show en El Salvador, la actriz y cantante Maribel Guardia llevó la música mexicana a otros países entre escotes y brillos; pues la costarricense que tiene años viviendo en México, llevó la música de grandes compositores y cantantes mexicanos a otras tierras.

Fue con un show dedicado a los finados cantantes Vicente Fernández y Joan Sebastian (quien fuera su esposo y padre de su hijo Julián Figueroa), que Maribel Guardia puso en alto el nombre de México y no dudó en alegrar la noche a los salvadoreños.

Pero eso sí, Maribel Guardia puso por encima de su voz, su belleza, tras lucirse en el escenario con escotados outfits llenos de brillo y tocados que realzan su hermosura. Y así fue que cantó temas como "Se me olvidó otra vez" de Juan Gabriel, "Ella" de José Alfredo Jiménez, "Estos celos" y "Volver, Volver" de 'El Charro de Huentitán' o "Tatuajes" de 'El Rey del Jaripeo' Joan Sebastian.

A través de su cuenta de Instagram, la costarricense de 62 años, compartió algo de lo que se vivió en su show en vivo en un salón de Nuevo Cuzcatlán acompañada por música de Mariachi en vivo y a todo color.

Un glamoroso vestido rojo y un outfit de corsé y falda de barbas hasta el piso color rojo encendido, así como un body blanco y negro que complementó con un fastuoso tocado en la cabeza, fueron algunos de los atuendos que la también actriz de "El Tenorio Cómico" usó para hacer vibrar a los presentes con su show de vuelta tras la pandemia por el Covid-19.

En una primera publicación, Maribel Guardia apareció luciendo su belleza en todo su esplendor al pie del enorme monumento "El Divino Salvador del Mundo" tras pisar suelo salvadoreño, y así fue que dio a conocer su llegada al país, al que tantas ganas tenía de ir.

"Feliz en #elsalvador El Salvador, en este precioso monumento #eldivinosalvadordelmundo. Nos vemos mañana en #nuevocuzcatlan con mi Show con Mariachi"

Por otro lado, la actriz de la segunda parte y continuación de la telenovela "Corona de Lágrimas", bajo la producción de José Alberto Castro para Televisa Univisión para este 2022, aparece entonando las canciones más significativas de México en cuanto a la música vernácula.

"Mil gracias El Salvador por tanto amor. Me los llevo en el corazón. Para contrataciones de mi show con grupo o con Mariachi: contratashow@icloud.com", escribió Maribel aprovechando parte de su show en el país latinoamericano.

No por nada, la madre de Julián Figueroa se ha llevado cientos de aplausos y comentarios llenos de cariño de su público virtual en Instagram, conformado por un poco más de 7.4 millones de seguidores.

