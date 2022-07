Maribel Guardia les roba la juventud a famosas de su familia y luce piernón

¡No para de compararse con una jovencita!, ¡sí!, la actriz Maribel Guardia hizo de las suyas tras robarles su su juventud a tres famosas con las que ella convive casi a diario y no sólo eso, pues entre todas mandaron besos a la audiencia de las redes sociales.

Y es que la costarricense se puso a tono con tres jovencitas para volver a hacer ruido en la web. Se trata de Marcelia Figueroa -una de las hijas del cantante Joan Sebastian que convive mucho con Maribel Guardia-, su sobrina Maribel y su nuera Imelda Tuñón.

Fue la tarde de pasado martes, que la actriz que está a punto de volver a entrar al aire con la segunda parte de "Corona de Lágrimas" (2022), se apersonó en un vídeo junto a estas tres chicas y mandó besos a sus seguidores, dejándolos boquiabierta.

Pero para hacer este vídeo, Maribel Guardia no perdió la oportunidad de volver a restregar su belleza y también su juventud con un vestido verde de lunares blancos con el que además enseñó pierna y sus atributos delanteros.

"Les mandamos besos @belagool @marceliafigueroa @imetunon #reels #chicas #feliz #martes", se lee en la descripción, mientras se escucha de fondo, la canción "Şımarık" de Tarkan.

Y mientras se divertían, Maribel, quien es conductora en Televisa TUDN, escribió: "Jajajjaa las amooo", por su parte, una de las hijas de Joan Sebastian, con quien Maribel mantiene una muy buena relación, no se quedó atrás con su comentario: "Jajajaja las amo! La paso increíble con ustedes".

Y aunque su nuera brilló por su ausencia en los comentarios, los fanáticos cubrieron su lugar con mensajes de admiración, pues no terminan de creer que Maribel Guardia siga viéndose como una jovencita al lado de estas tres famosas integrantes de su familia.

"Lindo día hermosa, me encanta tu vestido"; desde Brasil "Que lindas chicas, me encantó", "Bellas, muchos besos para ustedes", "Besos Chicas Hermosas!", "Quiero llegar a esa edad y lucir taaaan bien", "Xq estas tan buenota y hermosa mi señora bella", "Estan super Bellas! Maribel".

Más de 13,600 corazones rojos y al menos 200 cometarios, son los que acompañan la publicación del martes pasado de Maribel Guardia.

