Maribel Guardia le baila a Albertano Santa Cruz mientras luce abdomen de impacto

Luego de que la actriz Maribel Guardia confirmara su participación para interpretar a Doña Inés, la protagonista de la obra de teatro "El Tenorio Cómico" (2021), se echó encima una gran responsabilidad para estar frente al público divirtiéndolo actuando, cantando y bailando y como lo hace frente a Albertano Santa Cruz (Ariel Miramontes), a quien cautiva en cada función mientras luce abdomen de impacto.

Lo que seguramente llama la atención de los presentes y sorprende debido a que a sus 62 años, Maribel Guardia es una de las estrellas que mejor luce lo que se ponga y donde se pare, como en la puesta en escena, con la que recientemente acaba de terminar temporada.

En tanto, uno de los personajes con los que tiene participación la costarricense en el escenario es con Albertano Santa Cruz (Mirmontes) quien interpreta a un fraile y a quien Maribel Guardia le baila muy cerquita, con ese outfit que deja ver a la perfección su figura fitness, empezando por su abdomen.

No obstante, aunque pudiera parecer que por su cercanía el actor pudiera aprovecharse de la situación, es muy respetuoso y sólo posa para las fotos con Maribel Guardia y actúa tomando su distancia para evitar malas interpretaciones.

Desde agosto de este 2021 que empezaron los ensayos de "El Tenorio Cómico", Maribel Guardia y Ariel Miramontes -mejor conocido como Albertano Santa Cruz-, mostraron su profesionalismo y compañerismo a través de los ensayos que cada uno compartió a través de redes sociales.

"No te pierdas hoy último día de @tenorio_comico en el teatro Aldama a las 5. Nos vemos el año entrante. Gracias a @alexgouboy y a mis extraordinarios y talentosos compañeros, pero sobre todo a ustedes que nuevamente han hecho un éxito de esta obra @albertanoficial (te adoro)", se lee en una publicación del pasado domingo 19 de diciembre cuando terminaba temporada.

Incluso, el vestuario que Maribel utiliza para cantar es diferente al que utiliza frente a Don Juan Tenorio, pues desde las entrevistas en vísperas del estreno de la nueva versión producida por Alejandro Gou, fue la propia actriz quien dijo que para bailar con Albertano Santa Cruz, usaría un outfit más atrevido con el fin de mostrar su cuerpazo mientras canta y baila con el histrión.

Por otro lado, Maribel mostró una sesión en la que marcaba más su abdomen y glúteos con una máquina que emite infinidad de pulsaciones por segundo, lo que a decir verdad, es su gran secreto para lucir así de despampanante.

Estas fiestas decembrinas que empiezan este viernes 24 de diciembre estarán de descanso, pero volverán a escena el próximo mes de enero de 2022.

