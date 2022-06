Maribel Guardia, la mamá de las pollitas de Corona de Lágrimas 2

Diez años después de hacer la telenovela "Corona de Lágrimas", la actriz Maribel Guardia, volverá a los melodramas tras grabar la segunda entrega de la misma y ahora aparece como la mamá de las pollitas de la telenovela, tras posar con tres jóvenes actrices que se han sumado al elenco.

Fue el pasado miércoles que la costarricense se tomó la foto del recuerdo junto a tres jóvenes talentos y promesas de la televisión mexicana; se trata de Ana Belena, Daniela Álvarez y Claudia Zapata, quienes tendrán la oportunidad de compartir créditos con actrices de la talla de Maribel Guardia.

Pero más allá de ser "a mamá de las pollitas" de la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Unvisión, Maribel Guardia le dio cátedra de estilo y de que a más de los 60 años, se puede lucir igual de joven que ellas, además de apantallarlas incluso con su reducida cintura.

Ana Belena vistió un par de jeans de mezclilla deslavados, blusa y tenis blancos, mientras que Daniela Álvarez que compartió créditos con la primera en la telenovela "Diseñando tu Amor" (2021), utilizó un vestido semi pegado a la rodilla en tonos azules y un suéter rosado y por último, Claudia Zapata, quien viene de "Si Nos Dejan" (2021) de Carlos Bardasano para Televisa Univisión, deslumbró con un par de leggings y blusa de licra de perfil.

"Con estas tres bellas princesas de @coronadelagrimasof #coronadelagrimas2 @clauzepedav @dannalvz @anabelena9", se lee en la descripción de la imagen que fue captada en los foros de televisión, de uno de los principales escenarios en los que se desarrolla la historia.

Y las actrices se hicieron esperar con sus comentarios; Ana Belena dijo: "Te queremos" y Claudia Zapata inundó su comentario de carita con ojos de admiración. El sitio @coronadelagrimas2tv dejó un cuarteto de corazones rojos.

Otros fans, les deseaban al cuarteto de actrices, que tuvieran una excelente tarde de grabación, mientras que otros comentarios se leen: "Esa segunda parte va a estar increíble, ya quiero verla!", "Hermosas todas! Besos Princesas!", "Que Guapas... Besos mi Linda Maribel", "Vaya belleza de mujeres" o "Hermosas, pero la de azul, es la más guapa".

"Corona de Lágrimas 2" o "Corona de Esperanzas" se estrenará el próximo mes de agosto, mientras tanto, Maribel Guardia y varias actrices más del enorme elenco de la nueva telenovela de 'El Güero' Castro, siguen haciendo de las suyas en redes sociales.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!