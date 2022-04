Maribel Guardia, la magia del deseo tras lucir pierna con vestidazo abierto

La afamada actriz Maribel Guardia, se ha dejado ver como la magia del deseo tras lucir pierna con vestidazo abierto. Pues la costarricense volvió a hacer de las suyas a mitad de semana y no le tembló la mano para hacer babear una vez más a sus millones de seguidores.

Un vestido de tirantes y abierto que la dejó enseñar o presumir piernas, fue el que utilizó la costarricense para lucir como toda una diva desde un sillón de jardín que tiene en el balcón de su lujosa recámara. Los colores que abundan en dicho outfit son el blanco, un azul en tono azul turquesa y detalles en color gris.

Aunque gracias a lo abierto del vestido que es ideal para usar en esta primavera, Maribel Guardia lució las del millón -sus piernas torneadas y tonificadas- con gran estilo y mucha elegancia; como sólo ella sabe hacerlo.

La madre de Julián Figueroa usó además una de sus acostumbradas frases para indicar, en este caso, que sólo basta con poner por delante los deseos para que se empiecen a cumplir los sueños de cada persona; así lo dijo:

Su vestido en este caso es de Boga Boutique, una de sus tiendas favoritas donde compra la mayoría de sus vestidos que modela a diario. Por ello, la actriz de "Corona de Esperanzas" ha recibido toda clase de piropos: "Que hermosa tu belleza, es inolvidable y mágica, saludos Maribel, feliz miércoles".

Por su parte, África Zavala le lanzó un tercia de llamaradas de fuego. "Eres una hermosura", "Preciosa", "Espectacular, bellísima como siempre", "Hermosa mi ternura", "Estas hermosísima, te amo, besos" y decenas de corazones rojos, son los que han inundado la publicación de Maribel Guardia.

Por otro lado, son alrededor de 32 mil corazones rojos y casi 400 comentarios lo que se leen de arriba a abajo en el glamoroso post de mitad de semana de la también actriz de "El Tenorio Cómico" (2022).

