Maribel Guardia, la diablita más deseada de Halloween tras lucir micro bikini

Lucir su cuerpo es sin duda su pasatiempo favorito y la noche del pasado domingo, no fue la excepción, pues la actriz Maribel Guardia fue la diablita más deseada de Halloween tras lucir micro bikini color negro con el que hipnotizó a sus fans.

Luego de su éxito en Monterrey, Nuevo León (provincia de México) con la obra de teatro "El Tenorio Cómico", la costarricense que posee una de las figuras más envidiables entre las famosas del medio del espectáculo latino, se dio el lujo de presumirla una vez más la noche del pasado domingo.

Fue desde el jardín de su enorme mansión, que Maribel Guardia dejó atónitos a chicos y grandes, tras modelar de lo más sexy con dicho micro bikini mientras intentaba dar miedo con una caracterización entre una especie de diablita y vampira -de maquillaje en el rostro-.

Sin embargo, miedo fue lo menos que causó, pues la también actriz de telenovelas dejó helados a sus followers quienes no hicieron más que lanzarle atrevidos piropos y reveladores mensajes entre corazones rojos, llamaradas de fuego y caritas de enamoramiento.

"Terrorífica noche de brujas #halloween #nochedebrujas", escribió la esposa del afortunado Marco Chacón, en su última publicación de Instagram, mientras se le escucha decir en el clip: "Terrorífica, escalofriante, una noche de brujas Arrrch...", no sin antes colgar de su descripción una hechicera, una calabaza y un fantasma...

"Diablita Hermosa" fue la reacción de Shanik Berman; Víctor Latin Loven le adjudicó su típico piropo: "Bizcocho", mientas que quien se mostró sorprendida y admirándola a todo lo que da, fue Rebecca Jones, quien expresó: "No, no, no, Maribel".

Por otro lado, Héctor González -su maquillista de cabecera-, Sofía Rivera Torres, Cristina Eustace, también se unieron a la admiración total de la costarricense de 62 años más envidiada del mundo. Otras fanáticas le hicieron un cumplido: "Tú con esas curvas y nosotras sin frenooooooos carayyy. Te amamos mucho Kris&Dalii".

Alrededor de 217 mil corazones rojos han sido los que ha recogido la madre de Julián Figueroa hasta el momento y se pueden leer más de 3 mil mensajes.

