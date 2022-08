Maribel Guardia, la abuelita más sexy del mundo este Día de los Abuelos

Este domingo 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos en México y otros países, y la actriz Maribel Guardia no ha perdido la oportunidad de presumirse como una de las abuelas más sexis de la farándula -o quizás la única-, en redes sociales.

Esto, luego de que la costarricense luciera de nueva cuenta cuerpazo en la presentación oficial a a prensa de "Corona de Lágrimas 2, 10 Años Después" telenovela con la que volverá a los melodramas luego de "Te doy la Vida" (2020) como Silvia, nuevamente de la mano de José Alberto 'El Güero' Castro para TelevisaUnivisión.

Y es que, desde el viernes pasado fue que Maribel Guardia lució toda su belleza con un vestido entallado color azul brillante, que dejó ver sus curvas bien definidas y que todos sus encantos los tiene bien puestos en su lugar, posicionándose como una de las actrices más guapas del espectáculo mexicano y de paso, como una de las abuelas más sexis tras ser poseedora de esa ¡figura de diosa!

El vestido de corte sirena fue el primero en impactar entre los asistentes a la presentación de la telenovela que ocupará un lugar en la programación del Canal de las Estrellas a partir de este próximo lunes 29 de agosto a las 6:30 pm.

Pero esas fotos publicadas por la actriz más envidiada que pertenece a las filas de la tercera edad y que es una de las abuelas que más muestra sus curvas a través de sus cuentas de redes sociales, no fueron las únicas que la hicieron ver como la abuela más sexy.

"Besos y dulces sueños. No te pierdas este Lunes @coronadelagrimasof ", escribió Maribel, al pie de una publicación en la que luce al lado del display con su personaje y en la que se alcanza a ver el del actor Arturo Carmona, con quien también compartirá créditos.

Pues la 'tica' -como les llaman a los costarricenses-, también se presumió caracterizada como 'Doña Lancha', su nuevo personaje en las tablas, en la puesta en escena "Lagunilla Mi Barrio" que comparte con Laura León y Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santa Cruz.

"Con mi adorado #disenador @alexmata21... caracterizada de Doña Lancha en la obra @lagunillamb. Estrenamos el día 2 de Sept en #teatro #cct1 @alexgouboy. No te la puedes perder", describe en su post más nuevo con su look muy pintoresco y folclórico, con el que dará vida a un personaje muy característico de los barrios más famosos de la Ciudad de México.

Lo que sin duda, la deja ver como una inusual abuela, una de las más sexis de México. Su nieto lleva por nombre José Julián y es hijo de su hijo Julián Figueroa y su nueva Imelda Garza Tuñón. El pequeño tiene cinco años de edad y es el más consentido en la familia de la famosa. Ella misma comparte una y otra vez, las hazañas que idean juntos.

