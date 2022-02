Maribel Guardia juega con su nieto como nunca, brincando; enternecen Instagram

Después del vídeo con el que la actriz Maribel Guardia empezó la semana y dejó con el ojo cuadrado a sus fans, tras lucir calzoncito negro mientras disfrutaba del puente por el día festivo en México del 5 de febrero, tal parece ser que se quedó con la aviada y continuó disfrutando de su look de fachas para seguir cautivando a sus followers. Y es que fue con ese mismo outfit que la costarricense jugó como nunca con su nieto con un final inesperado que provocó las risas a más de uno al mismo tiempo que causó ternura.

Pues en dicho día de tirar la flojera, la actriz aprovechó para seguir haciendo de las suyas y limpiar su recámara junto a su nieto José Julián de 4 años con quien se divirtió ¡de lo lindo!, y es que, mientras el niño trapeaba el piso de madera, y bailaba al mismo tiempo, literalmente terminó en el piso.

Todo, debido a que ambos andaban en calcetines, lo que lo hizo resbalarse y prácticamente besar el suelo, aunque gracias a sus reflejos, se detuvo con las manos.

Pero Maribel seguía bailando y brincando al mismo tiempo que lucía pierna con ese shortcito negro que más bien parece calzón, sostenida del trapeador (mechudo).

"Final inesperado... @josejulianfg Besos para todos... ¡Arriba los niños! #niño #comedia #baile", escribió la suegra de Ime Tuñón y madre del pequeño José Julián, a ritmo de "Mi Mujer Me Gobierna" de La Banda Gorda.

Y tras verlos tan divertidos, famosas como Luz Elena González y Maillany Marín, reaccionaron con corazones rojos y carcajadas. "Que hermosooooo", fue uno de los comentarios tras la ternura que causó el también hijo de Julián Figueroa.

"Ayyyyy ME ENCANTA, Besitos", "Mi vida, hermosos Dios los bendiga", "Jajaja el final. ¡Qué bonitos! Qué lindo ver cómo te diviertes con José Julián", "Me encanta... que lindos, Dios me los bendiga, saludos desde PERÚ", "Deja de explotar al niño jajaja", son otros de los mensajes que recibió la costarricense tras su publicación del pasado miércoles.

"Ay no, que lindo el pitufito, bailando y sonriendo, que ternurita José Julián", "Y pensar que hace algunos años ya bajabas las escaleras solito", se lee también. Al momento, Maribel ha logrado alrededor de 81 mil corazones rojos y pasados los 700 comentarios.

