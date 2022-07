Maribel Guardia intenta posar glamorosa y pequeñín le roba cámara

Para iniciar semana, la actriz Maribel Guardia intentó posar toda glamorosa con un ceñido outfit y se topó con pared ante un pequeño niño que roba cámara... Se trata de su nieto José Julián, hijo de su hijo Julián Figueroa y de su nuera Imelda Tuñón.

Fue con un vestido como tatuado a la piel en color rojo carmín, que la costarricense resaltó sus curvas y atributos, adornando la prenda con una enorme mascada que hace juego. No obstante, las travesuras del pequeño José Julián, interrumpieron el objetivo de Maribel Guardia de lucir cuerpazo como siempre lo hace.

Más que lista para posar recargada en el marco de la puerta corrediza de cristal de su comedor, la también cantante se disponía a ensayar su pose para el momento del flashazo, sin embargo, el pequeñito se atravesó y le hecho a perder la foto a su guapa abuela.

"#feliz #lunes Yo disfrutando el regalo De Dios de tener este precioso niño que con su sonrisa y travesuras me hace muy feliz. #look @ronaldoanzuresmx", se lee en la publicación de la tarde de este lunes.

Y tras recibir piropos por parte de otras famosas como Malillany Marín quien expresó: "Hermosa foto!!!!" o de Raquel Bigorra que enuncia: "Es un muñeco bello, Mary"; y la actriz Rebecca Jones no se quedó atrás: "Él, la máxima expresión de felicidad, tú, bellísima".

Y aunque el primer intento por hacer de las suyas frente a la cámara no fue exitoso y sí estuvo lleno de ternura, la también esposa de Marco Chacón, finalmente logró posar como es su costumbre, luciendo cuerpazo y una gran sonrisa con la que ha cutivando a sus seguidores:

"Todos queremos vivir en la cima de la montaña, pero toda la felicidad y crecimiento, ocurre mientras la estamos escalando. #look @ronaldoanzuresmx", se lee al pie de su postal con la que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Y no por nada, Maribel Guardia se ha llevado piropos como: "Diosaaaa, que mujer más Hermosaaa!! TQM", "La belleza en su máxima expresión" o "Sexy muñeca... de rojo luces mujer", "Que mujerón. Eres una belleza de mujer Maribel, muy elegante... ésa es la actitud", "Diosa bella", "Preciosa de mi corazón" y "Te ves espectacular, hermosa".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!