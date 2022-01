Maribel Guardia inicia el 2022 con diminutos bikinis desde la playa

Tras una noche mágica con familia, amigos, música y mucha espuma, una fiesta con la que despidió el 2021 y recibió un nuevo ciclo, la actriz Maribel Guardia sigue haciendo de las suyas e inicia el 2022 con diminutos bikinis desde la playa.

Pese a que ya es costumbre ver a Maribel Guardia recibiendo el año desde playas de Acapulco, Guerrero y en el mismo punto, lo que sí sorprende es que a sus 62 años, siga mostrando una de las figuras más fitness del espectáculo y que luzca mejor que muchas mujeres mucho más jóvenes que ella.

Pues el pasado sábado 1° de enero de 2022, la costarricense hizo gala de su cuerpazo recibiendo el año cargada de energía mientras disfrutaba del mar y del primer atardecer de este nuevo ciclo. Fue con una postal y un vídeo, que la madre de Julián Figueroa dio la bienvenida a un nuevo año con su particular estilo.

En una primera postal, en la que se le ve disfrutando del mar de Acapulco, Guerrero, México, con un bikini en tono azul marino, Maribel Guardia envió una felicitación a sus fanáticos de Instagram, que suman más de 7.2 millones, mientras se lee:

Y tras sorprender con su belleza y pose a algunas figuras del espectáculo mexicano y latino con comentarios como "El paisaje más bellooo es usted hermosaaa musaaa!!!", no faltó quien aprovechar la fama de Maribel Guardia para expresar un pensamiento que arropa a los seres humanos con el encanto del mar:

"Mientras el sol hace arder el horizonte, mientras una resaca de agua tibia acaricia la arena, mientras los vientos alisios barren la playa como escobas enardecidas, solo queda preguntarse si el mar es hembra, como proponía Virginia Woolf, o macho, como pretendía Hemingway... Cada quien encuentra el atardecer que se merece. Como éste, en el que el sol se despide iluminando el mar: ese líquido amniótico, maternal, que uno tiene enfrente, donde puedes hundirte cuando necesites renacer... #Super2022!".

Mientras que con una segunda publicación", Maribel siguiera dando de qué hablar tras compartir su primera tarde del 2022: "#atardecer del primer día del año #2022 Gracias Dios por el regalo de la vida"; no sin antes presumir cuerpazo un un bikini blanco que no dejó mucho a la imaginación y más bien mostró los resultados de su disciplina.

"Feliz Año Nuevo, que este año venga lleno de bendiciones y salud, de amor, de sabiduría de consciencia; que Dios los guarde en la palma de su mano y a ustedes y a todos los seres humanos. Se agradece el atardecer de un nuevo año, bendiciones para todos", se escucha decir a Maribel tras un vídeo que compartió el pasado sábado.

Al momento, dicho clip tiene más de 614 mil reproducciones y se pueden leer más de 1,500 mensajes así como un total de 101,765 corazones rojos.

