Maribel Guardia impacta luciendo su silueta en cámara lenta con vestido entallado

Luego de anunciar su viaje a Los Ángeles, California, la actriz Maribel Guardia ha vuelto a maravillar a sus seguidores en redes sociales, pues esta vez, impactó luciendo su envidiable silueta en cámara lenta con vestido entallado, con el que asistiría a importante evento.

Y es que, fue desde el pasado jueves 19 de mayo por la tarde, y luego de grabar escenas de la telenovela "Corona de Lágrimas 2", que la costarricense de 62 años, reapareció arriba de un avión muy rubia y de melena corta, con lentes y los labios rojos, esperando a que despegara el avión que la llevaría a Los Ángeles, California, según contó.

Y el viernes, Maribel Guardia no desaprovechó la oportunidad de compartirles a sus followers que disfrutaba del paisaje, de clima y sobre todo, de los animales como "un pelícano guapo" que grabó. Pero ayer sábado, dejó impactada de nueva cuenta a su audiencia virtual, tras aparecer en cámara lenta, dando vuelta con un vestido entallado que delineó su figura.

La última visita que Maribel Guardia mostró a sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram, a la boutique de Mitzy, el reconocido diseñador mexicano, fue el pasado 12 de mayo, cuando la actriz apareció modelando un vestido entallado bordado en tono dorado con un fondo traslúcido, publicación en la que describió: "En la tienda de mi adorado @mitzyofficial_. Siempre me recibe con una gran sonrisa y nunca sale de su boca algo negativo. Y me cuenta miles de pato aventuras".

Lo que indicaría que la también actriz de la obra de teatro "El Tenorio Cómico" (2022), andaría buscando el outfit ideal para lucir en Santa Bárbara, California, EE.UU.; pues Maribel Guardia fue invitada a engalanar la primera edición de premios y reconocimientos de los Latino Business Awards, que por primera vez reconocen de forma oficial, a los mejores emprendedores y pequeños negocios de dicha ciudad y de sus alrededores.

"Ya lista para los @latinobusinessawards con mi precioso vestido de @mitzyofficial_. Besos desde #santabarbara #california", escribió la madre de Julián Figueroa, mientras se dio el lujo de dar vuelta en cámara lenta, luciendo en todo su esplendor, su delineada silueta ¡entre transparencias!, ¿Y cómo no? si con el cuerpazo que se carga a sus casi 63 años, lo menos que debe hacer es lucirlo.

El vestido, creación de Mitzy, obedece a un vestido de cuello en "V", sutilmente escotado, con manga casi al codo y hombros desnudos. Fue confeccionado en una tela color piel traslúcida y tiene detalles (como manchas) color azul turquesa y flecos sobre la tela, que al momento de darse la vuelta, cobraron vida.

Maribel estilizó aún más su figura con unos tacones descubiertos en tono dorado y lució unos aretes de pedrería que hicieron juego con el ajuar. En cuanto al maquillaje, fue algo muy natural, acentuando el empoderamiento femenino en los ojos con sombras más recargadas. Respecto al peinado, optó por una raya de lado y el cabello suelto y marcado por ondas.

Esto, mientras Guardia optó por poner de fondo el tema "Mil Horas", en versión rock de su autor, el argentino Andrés Calamaro, lo que hizo a la publicación, más sexy. Y no es para menos que al momento, Maribel Guardia haya logrado más de 19,600 reacciones y 465 comentarios.

