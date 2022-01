Maribel Guardia hace de las suyas y 'enseña' a bailar a Victoria Ruffo y África Zavala

Después de haber superado la enfermedad del siglo por segunda vez -el Covid-19-, la actriz Maribel Guardia está de regreso en el teatro y en los foros de televisión; y para celebrar la vida, recientemente hizo de las suyas y les 'enseñó' a bailar a Victoria Ruffo y África Zavala.

Fue en la cuenta de TikTok de Victoria Ruffo, que la costarricense se puso a tono junto a ella y a África Zavala y trataron de armar una coreografía que terminó en no menos que diversión y 'desastre'; pues entre grabaciones de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", el trío de actrices, se divirtieron e hicieron lo mismo con sus seguidores.

Maribel Guardia, África Zavala y Victoria Ruffo, "ensayaron", una sencilla coreografía de una famosa canción de los años 80's, pero nada les salió, bien, pues mientras África se adelantó, Victoria se atrasó y no fueron parejas.

Todo terminó en carcajadas y en un buen número de 'likes' (Me gusta) en las cuentas de Instagram de Maribel Guardia y África Zavala, luego de publicar el divertido clip.

"Después de algunos ensayos esto fue lo que logramos @afri_zavala @victoriaruffo @coronadelagrimas2_of", se lee en la descripción de la publicación de la costarricense que a sus 62 años, lució cuerpazo con una entallada falda color rosa fucsia y una blusa negra, mientras la ex de Eugenio Derbez, lució un outfit de señora de su edad.

La pareja de León Peraza, por su lado, apareció moviendo el esqueleto a ritmo de música ochentera con un vestidito negro floreado sutilmente y botas con agujetas de piso. "Después de varios ensayos y no coordinamos", escribió África Zavala desde su cuenta de Instagram, mientras en la descripción se lee: "Nosotras nos divertimos jaja @victoriaruffo @maribelguardia".

Pero lejos de ser criticadas, el trío de famosas recogieron cientos de comentarios de otros famosos que literalmente rieron a carcajadas luego del vídeo compartido; algunos de estos se leen: "Las amo jaja", por parte de África, mientras la cubana Malillany Marín dijo: "Están lo máximo". Ana Patricia Rojo les envió un cuarteto de corazones rojos mientras que Yanet García dijo: "Que cuerpazo Dios mío".

Y con el humor que lo caracteriza, fue el Scorpión Dorado, quien no pudo dejar de compartir: "Si se pusieran de acuerdo para estar tan descoordinadas a propósito no les pinche sale jajajaj", no sin antes el comentario entre risas de Livia Brito -quien también es fanática de hacer TikToks: "Jajajajajajajjajajaja amoooooo".

