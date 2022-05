Maribel Guardia forra sus curvas; presume caderón y sus mejores pasos de baile

La actuación en telenovelas, series, programas unitarios, comerciales y hasta en el teatro, así como el canto, no son las únicas habilidades escénicas que posee la actriz Maribel Guardia y a sus casi 63 años, presume caderón con vestido pegadito y sus mejores pasos de baile.

Pues luego de compartir diversos proyectos a través de las redes sociales, la costarricense apostó por bailar pero ahora ella sola, pues desde la intimidad de su hogar, Maribel Guardia se lució en un vídeo más, bailando pegajosos ritmos latinos forrada en un vestido pegadito color azul rey.

La también actriz de la puesta en escena "El Tenorio Cómico", aprovechó su tiempo libre para dar muestra de sus dotes de baile en el interior de su lujosa mansión, no sin antes, valerse de su belleza y cuerpazo que impresionar por milésima vez a sus seguidores.

Lee también: Maribel Guardia termina temporada de serie luciendo curvas en modo villana

Ritmos latinos que la hicieron brillar

La "Guarancandilla", como la llaman algunos paisanos de su natal Costarrica, se lució bailando ritmos como Bachata, Salsa y Merengue, que la han hecho volverse toda una sensación en redes sociales, pues sigue causando impresiones en sus seguidores tras verla mejor que una "muchachita de 15 o 20 años".

Pues no hay que olvidar, que aunque Maribel Guardia asegura que no es fan de hacer ejercicio, lo cierto es que el hecho de tener su gimnasio personalizado en su casa, así como el impulso de su esposo Marco Chacón, ha la hecho seguir sus rutinas diarias para mantener ese cuerpazo de diosa que a su edad, no cualquier mujer se da el lujo de tener.

Lee también: Maribel Guardia se pone agua bendita 'para los que le echan mala vibra en la espalda, que son muchos'

En el vídeo compartido por la actriz, se escucha a una voz de mujer decir: "Vamos a ver si sabes bailar Bachata... Salsa... Merengue típico", mientras Maribel muestra sus dotes de baile forrada literalmente en ese vestido untado a la piel color azul rey.

Maribel causó reacciones de todo tipo

Mientras la también empresaria escribió en su cuenta de Instagram: "La vida es mejor bailando... Bailamos? #reels #baile #maribelguardia #feliz #dance". Y como es de esperarse, su clip ya ha sido visto por muchos de sus seguidores, entre los que destacan algunos famosos, como su paisana Mariluz Bermúdez, quien escribió: "Que barbaraaaaaaaa!!!!" y Albertano Santa Cruz (Ariel Miramontes) dijo: "No pus si sabes".

La cubana Lis Vega no se quedó atrás y comentó: "@maribelguardia ... eso diosa" con algunos corazones rojos y su sobrina Maribel le echó porras: "Eaaaaleeeee"... África Zavala, la actriz Gaby Ramírez y la cuenta del programa de tv de chismes del espectáculo "Suelta la Sopa" de Telemundo, también reaccionó sin decir palabra pero con once emojis de chiles verdes, que hacen referencia al picor que desata la costarricense tras su baile.

Y los fanáticos hicieron de las suyas opinando: "Ella es bella pero bailando tiene un 9", "Lindaaaaaaaaaaaaaa, además mi novia... te amo muñequita linda, linda, feliz noche mi gran amor, saludos corazón, cuídese mucho", "Divina, baila mejor que yo", "Espectacular como siempre, me faltan palabras para describir tanta belleza y sensualidad" o "No sabe bailar bachata".

Síguenos en