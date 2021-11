Maribel Guardia fascina con un par de outfits ceñidos y botas largas

La actriz Maribel Guardia no para de cautivar a sus seguidores y en los últimos días ha fascinado tras lucir un par de outfits ceñidos y botas largas de piel que le han permitido incluso utilizar los outfits más chiquitos; así lo mostró a través de sus redes sociales.

Desde el pasado miércoles, la costarricense hizo babear a más de uno, luego de publicar una primera postal en la que se le ve modelando un vestido ceñido al cuerpo en color piel en combinación con negro que la hicieron ver muy in para esta temporada invernal.

A través de su perfil personal de Instagram, Maribel Guardia siguió deslumbrando con su belleza y cuerpo de diosa que sigue manteniendo a sus 62 años de edad, motivo suficiente por el que se ha vuelto una celebridad favorita de chicos y grandes.

Lee también: Rebeca Jones opaca a Maribel Guardia luciendo caderas con jeans de mezclilla

"#feliz #miercoles, No importa la lentitud con que avances siempre y cuando no te detengas. CONFUCIO... #look @klaudethcollection", escribió la costarricense, aludiendo a que lo importante en la vida, es la perseverancia y no la rapidez con la que se actúe en la vida para lograr los objetivos.

La conductora cubana Charytin Goyco fue una de las primeras famosas en reaccionar: "Que chica tan linda". Aracely Arámbula no se quedó atrás: "Cada día mas linda", expresó 'la Chule'. Y entre halagos de sus fans, Maribel Guardia ha logrado hipnotizar alrededor de 39 mil seguidores.

Lee también: Maribel Guardia enamora con abdomen de impacto y outfit de viernes

En una segunda postal, la esposa de Marco Chacón lució cuerpazo con un mini vestido más que ceñido, algo así como untado a la piel, por lo que hizo reaccionar a más de uno; la notable sorpresa fue para el actor Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santa Cruz, con quien la costarricense comparte créditos en la puesta en escena "El Tenorio Cómico", quien escribió: "Ah caray!!!!".

"#feliz #sabado. El silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio las evita. #look @klaudethcollection" se lee en la descripción con la que de nuevo la también modelo, busca crear consciencia para evitarse problemas de a gratis en la vida.

"WOOW!! IMPRESIONANTIW", "Toda una belleza", "Buenos días señora hermosa desde Mexicali [México] le mando un abrazo", "Sexy, Hermosa, Bella", "Mmmmm señora tan rica mmmmmm", son algunos de los comentarios que ha generado esta vez Maribel Guardia.

Por otro lado, se pueden ver más de 52 mil corazones rojos que ha logrado reunir la también cantante tras saber combinar a la perfección el par de botas largas de piel con sus outfits más cortitos y pegaditos.

Síguenos en