Maribel Guardia estrena proyecto y deslumbra a Laura León en transparencias y abdomen de lavadero

Tras estrenar un nuevo proyecto el fin de semana pasado, la actriz Maribel Guardia comparte créditos con Laura León; y en la primera foto del recuerdo de "Lagunilla Mi Barrio", la costarricense la deslumbra posando en transparencias y abdomen de lavadero.

El estreno fue el pasado 1° de septiembre en el Kumbala, un legendario teatro de la Ciudad de México, y ni Maribel Guardia, ni Laura León, pudieron esperar para la foto que ya ha quedado para la posteridad, y mientras la oriunda de Tabasco, México lució un vestido plateado bordado en pedrería, la costarricense se la llevó de calle presumiendo su abdomen de lavadero entre un outfit de trasparencias.

Pues Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram para restregar su belleza junto a 'la Tesorito' luego de las primeras funciones del sábado pasado, por lo que se ha llevado las reacciones de sus admiradores.

Pese a que Laura León es una de las pocas artistas mexicanas de la tercera edad que cuidan y conservan su figura curvilínea, Maribel Guardia, quien también pertenece a las filas de la tercera edad y que sigue sorprendiendo con su figura de jovencita, la apantalló en esta ocasión luciendo sus abs súper marcados y dejando verlos con sutileza.

"Felices con teatro lleno mi adorada @lauraleontv #tesorito. Vengan a vernos en @lagunillamb en el CCT2

@alexgouboy @claudio_carrera", escribió la madre de Julián Figueroa, mientras lucía con una rosa de tono pálido entre sus dientes y con una gran sonrisa.

Y el famosos de la farándula mexicana no pudieron evitar reaccionar a la instantánea... Adriana Fonseca les dejó un corazón rojo y Lourdes Munguía escribió: "Par de guapas!". Arlette Pacheco les chifló con estilo: "Fiu fiu!!!" y la comediante Liliana Arriaga, 'la Chupitos', también se unió a la ola de comentarios con sus aplausos.

Pero Mariana Seoane tampoco pudo ocultar su admiración por sus colegas y dijo: "Diosas". "Espectacular como siempre!!! Muchas felicidades, va a ser todo un éxito" fue el comentario de Ingrid Martz de la serie cómica "¿Tu Crees? Enredos de Diez" (2022) y otras divas como Rebecca Jones y Eugenia Cauduro también se sumaron con sus aplausos y prendieron fuego a la publicación.

Otros fanáticos que pudieron ver el espectáculo en vivo y a todo color, aseguran: "Ahí estuve en el estreno y estuvieron maravillosas las dos!!! Me reí, me divertí mucho!!! Vine desde Arizona a ver la obra!", "Guapísimas y amadas por el pueblo", "Dos monumentos de mujer, bellas", "Woooow par de bellezas", son algunos de los mensajes que se leen en la caja de comentarios y cuyas reacciones rebasan los 14,316 corazones rojos.

