Maribel Guardia enseña el chicharrón con glamoroso vestido en la playa

Tras restrenarse en el teatro con el musical "Lagunilla Mi Barrio", la actriz Maribel Guardia enseña el chicharrón con glamoroso vestido posando desde la playa. Así lo dejó ver en sus redes sociales las costarricense a sus 63 años.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Maribel Guardia presumió que todo lo que posee, lo tiene muy bien puesto en su lugar, pues el modelito que lució desde la playa no reveló lo contrario. Y por si fuera poco, la también cantante no ocultó para nada su belleza, dejando al descubierto su ¡abdomen de infarto!

Pues tras abarrotar el teatro en la Ciudad de México donde presenta la puesta en escena producida por Alex Gou y de presumirse cómo luce a su edad, la costarricense no dudó en volver a desorbitar los ojos de sus seguidores con tremendo y glamoroso vestido en tono azul.

Lee también: Pese a supuesto fracaso de novela, Maribel Guardia abarrota teatro con Lagunilla Mi Barrio

Esta vez, la actriz utilizó también un par de lentes de sol, se hizo un par de trenzas el cabello y cubrió cabeza con un sombrero, lo que dejó ver mucho más sus encantos delanteros que han cautivado a muchos en sus redes sociales.

"Escuchar el sonido infinito de las mágicas olas te llena el espíritu de paz. #feliz #martes @look @taucariod", escribió Maribel Guardia en su último post de este martes, mientras luce un pronunciado escote del vestido en tono azul agua y estampado con hojas marrones y flores rosadas.

Lee también: La Chupitos presume cuerpazo en body de cuero y medias de red ¡como JLo!

Y como es de esperarse, las famosas ya empezaron a reaccionar. El primer comentario que salta a la vista es el de la cantante Mariana Seoane, quien le lanzó a Maribel un "Hermosa". Mientras que su amiga y colega peruana Olga Zumarán, escribió: "Demasiado hermosa amiguita. Somos únicas".

Y los comentarios de los fans tampoco se han hecho esperar: "Wooow Wooow Wooow Wooow Wooow simplemente no hay palabras para describir tanta belleza, en una mujer sumamente sexy y espectacular" o "Simplemente wooooooooooooooooooow, saludos", "Diosa Maribel Maribel Guardia" o "Excelente, Hermosa!! Luces preciosa!! Lindo Martes!!".

Y no ha dejado de maravillar a su fanáticos: "Wooooow simplemente guapísima y hermosísima corazón eres un bombón guapa muy sexy y sensual", "Te Amooooo", "Cada día más hermosa Maribel, te amo". Pues a menos de tres horas de haber compartido la postal, la actriz ha logrado más de 5,400 corazones rojos y alrededor de 150 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!