Maribel Guardia encandila a reinitas con su belleza en vestido dorado

Luego de que la noche del viernes 19 de marzo, la actriz Maribel Guardia le dedicara unos minutos de su tiempo a los fans por su día, la costarricense de 62 años viajó de nueva cuenta al Noroeste de México para engalanar con su presencia un evento de reinitas infantiles a las que encandiló con su belleza luciendo un glamoroso vestido dorado.

Pues desde el pasado 15 de marzo anunciaba su participación en un magno evento de la localidad que estaría lleno de glamour, brillos y mucha belleza al que asistirían los habitantes de Nogales, Sonora, sus alrededores, y por supuesto, la cereza del pastel, sería Maribel Guardia.

'"Amigos de Nogales, Sonora. Nos vemos este sábado 19 de marzo, en la “GRAN NOCHE DE CORONACIONES, BELLEZA Y PASARELAS' en el salón de eventos 'SOLÁRIUM', donde estaré conduciendo. Saludos", escribió en una primera publicación anunciando su participación.

Lee también: Marjorie de Sousa y Maribel Guardia aturden con su belleza en leggings a famoso diseñador

Pero fue la noche del sábado que la madre de Julián Figueroa, siguió demostrando que la edad es sólo un número y que con más de seis décadas de vida, sigue causando tal algarabía entre sus fanáticos, que deja huella por donde quiera.

Tras una serie de publicaciones de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia dejaría huella también, en la vida las hermosas niñas y jovencitas que empiezan su camino como diosas de la belleza y que ya comienzan a figurar como todas unas figuras del espectáculo tras lucir su belleza.

Lee también: Maribel Guardia adelanta la primavera y posa con fresco atuendo celeste

"Una noche llena de coronas, niñas lindas, sonrisas. Y rodeada de energía de la gente bella de #nogales #sonora. Gracias a Manuel Sánchez y a la linda diseñadora @deyranavarreteoficial" se lee en la publicación del sábado por la noche de la costarricense.

Diseñadora mexicana que vistió a Maribel la noche de anoche y la hizo lucir aún más su belleza; misma que le respondió: "Muchas gracias te amo". Pero además, la costarricense, se llevó los aplausos y la admiración de muchos fanáticos más que han reaccionado a su belleza un vez más.

"Wooooow mi amor, te ves preciosa, eres una diosa, te amo", "Belleza de mujer, bendiciones", "Eres fantástica", "Wooooooow, belleza universal", son otros de los 60 comentarios entre más de 4 mil corazones rojos que ha recogido Maribel Guardia.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!