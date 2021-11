Maribel Guardia enamora con abdomen de impacto y outfit rojo de viernes

A sus 62 años, la actriz Maribel Guardia sigue cautivando a millones de fanáticos y hoy enamoró con abdomen de impacto y outfit rojo de viernes... Con un atuendo como de Jazmín de "Aladino" de Disney, la costarricense alegró el día a sus seguidores.

A la par de recordar a sus fanáticos que este viernes por la noche los espera en el teatro par verla en "El Tenorio Cómico" -puesta en escena producida por Alex Gou-, Maribel Guardia aprovechó la envidiable figura que posee para endulzar la vista de chicos y grandes.

Y es que la también cantante lució un outfit rojo de pantalón más ancho que si estuviera confeccionado con el famoso corte setentero de pata de elefante y una blusa que además de ombliguera, tiene tremendo escote por enfrente, que deja ver mucho más que sus encantos.

Lee también: Un mano a mano entre Maribel Guardia y Lourdes Munguía que dejó helados a todos

Pues Maribel Guardia lució su abdomen más fitness marcado, de acero, al mismo tiempo que su diminuta cintura y sus voluptuosos encantos.

"Nos vemos a las 8:00 en @tenorio_comico en el #teatroaldama Lindo #viernes para todos #look @ivc_collection", escribió Maribel Guardia con look de viernes.

Lee también: Rebecca Jones opaca a Maribel Guardia luciendo caderas con jeans de mezclilla

Y claro, los halagos de sus fanáticos no se han hecho esperar: "Your so Beautiful Maribel, if only you weren't married!!..." (Eres tan hermosa Maribel, si no estuvieras casada!!...), "Ufff espectacular guapísima y bellísima corazón eres un ángel", "Linda princesa, saludos" o "Hermosa, mi amor", son algunos de los comentarios que ha generado Maribel Guardia a través de su publicación de viernes.

Otro más se lee: "Saludos de Arturo Morales Luna o sea yo, cuídate mucho Maribel, buenas tardes. Deseo de todo corazón que estés bien y que Dios te acompañe y te bendiga, te mando abrazos, besos y bendiciones desde Veracruz".

"Siempre tan elegante, bendiciones", "Hola Maribel!! Estás preciosa con esa vestimenta roja" o "Qué hermoso", son otros de los 165 comentarios que se leen en total y hasta el momento, también se pueden ver los 8,920 fanáticos que han reaccionado a su belleza con un corazón rojo, incluyendo el de la actriz Arlette Pacheco.

Síguenos en