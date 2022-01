Tras las obligadas celebraciones de las fiestas decembrinas y el recibimiento de un nuevo ciclo, la actriz Maribel Guardia empieza el 2022 derritiendo a sus fans junto a Lourdes Munguía, su amiga de toda la vida. Y es que la costarricense no perdió la oportunidad para lucirse junto a la también actriz.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la actriz próxima a figurar en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" que se encuentra bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro este 2022, compartió una foto junto a Lourdes Munguía en su primer encuentro del año.

Vestidas con sus acostumbrados outfits entallados en un restaurante en el que han coincidido en varias ocasiones de la zona de San Ángel de CDMX, Maribel Guardia lució un vestido azul marino de hombro caído y manga tres cuartos con zapatillas beige; mientras que Lourdes Munguía se dispuso lucir un vestido negro que complementó con medias de encaje y botas largas de gamuza también negros.

"Festejando la llegada del #2022 con mi preciosa @lourdes.munguia #amistad #friendsforever. Besos para todos", se lee en la publicación de Maribel Guardia del pasado lunes 3 de enero en su cuenta de Instagram.

Por supuesta, el hecho de verlas posar juntas "ha alborotado al avispero" entre ellos, a muchos famosos como la querida güera jarocha (de Veracruz, México) Yuri, quien no dudó en expresar: "Hermosas por siempre amiga". Anastasia Acosta, también escribió: "Besotes a las dos!!! Bellas".

Isbel Madow, también reaccionó prendiendo fuego a la publicación de Maribel Guardia, mientras que una fan de la costarricense no dudó en revelar: "Mi marido enamorado de Lourdes y yo de Maribel" o "Tengas una maravillosa noche y dulces sueños guarancandilla, lindo lunes @maribelguardia; haz un live para tus fans del 2022".

Y los comentarios de los haters que nunca faltan, también se pusieron de manifiesto, como: "Las 2 con pacto con Chabelo". Pero dicho comentario pasaría desapercibido luego de más halagos: "Si me dieran a escoger a una de estas dos bellezas, no sabría por cual decidirme, cada día más hermosas" o "Las mujeres maduras más bellas".

Maribel Guardia y Lourdes Munguía no han dejado de llamar la atención en Instagram y al momento son más de 63,100 seguidores los que se han pronunciado con un corazón rojo y se pueden leer más de 730 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!