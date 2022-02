Maribel Guardia echa la casa por la ventana con coqueto vestido rojo este San Valentín

Como es costumbre, este San Valentín, la actriz Maribel Guardia lució sus encantos para felicitar a sus fanáticos; y literalmente echó la casa por la ventana con coqueto vestido rojo con el que dejó atónitos a más de uno este lunes.

La 'eterna diosa se la juventud', también dio con consejo a sus admiradores que refiere que este día no hay que escatimar: "Hagan derroche de amor"; pues aunque el amor se puede celebrar todos los días con los seres queridos, es este 14 de febrero que se enaltece y festeja el don de amar.

Maribel Guardia, también dejó claro que nada ni nadie evitará que siga enamorando a sus seguidores y siga causando envidias a los haters, pues a sus 62 años, todavía tiene 'mucha pila' y energía y está mejor que nunca... aún tiene mucho que dar.

Lee también: Maribel Guardia deja mudos a fans tras lucir exquisito perfil con shortcito de licra

Motivo por el cual, la costarricense utilizó una vez más su cuenta de Instagram, para felicitar a todo mundo por este 14 de febrero, día del amor y la amistad o también conocido como San Valentín, tras posar con un coqueto vestidito rojo y descalza, lo que la hace ver más cautivadora.

"#felizdiadelamorylaamistad #happyvalentinesday Feliz día amigos, hagan derroche de amor. Yo les mando millones de abrazos, besos y bendiciones. Foto: @luisreyes_foto Maquillaje: @mexicanmakeup artist" se lee a la par de dicha postal.

Lee también: Con corsé de plumas y pierna cruzada, Maribel Guardia luce tremenda a sus 62

Aunque esta vez, Maribel Guardia no apantalló a sus más de 7.3 millones de follwers con un entallado outfit, es un hecho que sí sorprendió una vez más a su público virtual con la elegancia y sencillez que la caracterizan a sus más de seis décadas de vida.

África Zavala le envió un "Bella", mientras su amiga Lorena Herrera expresó: "Hermosísima tú, la foto y todo!!! Feliz día mi bella amiga, Gracias por ser como eres!", y Yanet García aseguró que la costarricense está: "Hermosa".

Por otro lado, su sobrina Maribel y la conductora de televisión Verónica Bastos, coincidieron con África, y Karina Ramos no escatimó en su comentario: "Que mega guapa... Feliz día", mientras encendió fuego a la publicación.

Al momento, Maribel Guardia ha logrado recoger más de 17,500 c0razones rojos y por lo menos, 350 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!