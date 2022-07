Maribel Guardia deslumbra con shortcito y tacones y le dicen: "Estás de 15"

La actriz Maribel Guardia posó muy juvenil recientemente y deslumbró con shortcito y tacones a sus fans por lo que hubo quien le dijo: "Estás de 15". Pues a decir verdad, es raro ver a una mujer de su edad conservar tan buena figura y sobre todo luciendo pierna a todo lo que da.

Pues en pleno verano y luego de lucir una tercia de outfits veraniegos en tono pasteles y hasta un par de vestidos rojos, Maribel Guardia apostó por los tonos brillantes y fluorescentes al mismo tiempo que lució espectacular con las piernas del millón por delante.

Esta vez el outfit que la costarricense de 63 años de edad lució, está conformado por un coqueto shortcito de color rosa mexicano y una camisa de manga larga color verde pasto que tiene la leyenda "Smile" (Sonríe), y una happy face o carita feliz color rosa fucsia como los emojis de las redes sociales.

Fue el pasado martes 5 de julio que Maribel Guardia dio muestra una vez más de su sencillez y de que cuando se quiere, se puede brillar en redes sociales o cualquier otro lugar y tras mostrar una sonrisa que enamora, también escrbió una gran verdad:

"La vida no tiene sentido, se lo das tú con tus sonrisas, con tu actitud, con tus ilusiones, con el respeto que le das a los demás, tu mundo lo construyes tú. #look @klaudethcollection".

Por ello, Maribel Guardia ha logrado varios halagos de su público, y no sólo eso, pues tal parece ser que sin medida alguna, han llenado de emojis que normalmente se utilizan en redes sociales para expresar algún tipo de sentimiento como el amor, el enojo, la tristeza, la alegría o el amor...

Y tras ver decena de emojis de corazón que han inundado la publicación de Maribel, hay quien puso: "Muy bonita tarde, Preciosa" o "Mi amor que bella, Estás de 15", "Woooooooooooooooooooooow que hermosísima Dama", "Hermosa, mi vida", "Muñeca", "Preciosa" o "Hey belleza, gracias por alegrar mi vida... Siempre serás mi adoración"...

Al momento, Maribel Guardia ha conquistado a casi 10 mil fanáticos que le han dejado colgados de su publicación, alrededor de 200 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!