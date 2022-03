Maribel Guardia desbanca a Mayrín Villanueva tras modelar bañador rojo

Entre tantas postales que ambas estrellas han compartido a través de sus redes sociales, y circulan en sus fanpages (páginas de fans), hay una en la que Maribel Guardia desbanca a Mayrín Villanueva tras modelar el que parece ser el mismo bañador rojo de dos piezas.

Y como si fuera una coincidencia de la vida, tanto Maribel Guardia como Mayrín Villanueva, utilizaron el mismo outfit playero precisamente modelándolo desde el mar en distintos lugares pero con un año de diferencia, aunque en el mismo mes.

La primera en seducir con su belleza y cuerpazo enfundada en ese glamoroso bikini rojo con olanes, fue la costarricense que hoy tiene 62 años y fue desde el mar que antojó a sus seguidores a darse un chapuzón hasta en la piscina cuando apenas había cumplido 59.

Lee también: Por fin Maribel Guardia revela su secreto con el que se mantiene tan joven a sus 62

"#feliz #domingo #sonrieysefeliz #graciasdios" escribió Maribel Guardia aquel verano del 2019 desde alguna playa, mientras luce con una gran sonrisa de felicidad con lentes de sol rojos y luciendo su abdomen de infarto marcado por el ejercicio con ese bañador de olanes; foto con la que ha recogido más de 150 mil corazones rojos y más de 2 mil comentarios.

Por su parte, la esposa del también actor Eduardo Santamarina lució dicho bikini también desde el agua un 23 de junio de 2020 -cuando apenas empezaba el verano- en plena pandemia, en la playa y con el mar de fondo, luciendo de igual manera espectacular.

Lee también: Con su personaje de Alicia, Mayrín Villanueva empodera a las mujeres mayores de 50 años

Y tras su belleza y sutileza de lucir así de guapa, Mayrín Villanueva sólo puso un corazón rojo en su descripción, aunque también se ha llevado los comentarios más halagadores como: "Que bien se ve señora Hermosa... estás como quieres, todo lo tienes... muy bien esa que tienes... te vez muy sexy".

"Hermosa", "Hola preciosa, te amo bebé" o "Silvita" seguido de unas cuantas estrellas, son otros de los comentarios que se ha llevado la también protagonista de "Si Nos Dejan" (2021), con más de 217 mil corazones rojos y no menos de 1,670 mensajes.

Aunque a decir verdad, Maribel Guardia se la lleva de calle, luego de que desde muchos años atrás ha incluido el ejercicio en su vida diaria, no por nada, luce ese abdomen de infarto y esa belleza sinigual que además la han coronado como 'la reina de la eterna juventud'.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!