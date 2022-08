Maribel Guardia desafía al termómetro con su vestido más cortito y le dicen que merece un Óscar

Sin importar que la Ciudad de México es muy lluviosa en los meses de julio y agosto, la actriz Maribel Guardia desafió al termómetro y con su vestido más cortito, fue que dio la bienvenida al mes de agosto, la tarde del pasado lunes, asegurando una de sus fans, que ¡hasta merece un Óscar!

Con un outfit multicolor que obedece a un vestidito de seda y un par de zapatillas tipo stiletto, con pedrería incrustada, Maribel Guardia no sólo lució su exquisita silueta, sino que además presumió las del millón, sí, sus envidiables piernas que a sus 63 años, no deja duda que son producto de toda una vida de ejercicio...

Y para no pasar desapercibido su adiós a julio y su calurosa bienvenida al mes de agosto, Maribel Guardia presumió cómo fue que desafió a las bajas temperaturas después de una tarde lluviosa en la ciudad cosmopolita más grande del mundo.

Y tras posar de perfil enseñando de más así como de frente a la cámara, presumiendo su figura curvilínea, la costarricense envió la primera muestra de cariño a sus fanáticos que tanto la siguen y la admiran a través de su cuenta de Instagram.

La actriz de "Corona de Lágrimas 2" de Televisa Univisión, causó sensación en la red de la camarita y por tanto, fue halagada por fanáticos y famosos; entre los que se leen: "Siempre bella" por parte de la cubana Malillany Marín; mientras que su paisana, la presentadora de tv Charytin Goyco, también reaccionó con una decena de caritas con ojos de amor, al igual que su sobrina de TUDN de nombre Maribel.

Y los poemas hechos comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar: "Muy buenas tardes guarancandilla tengas un buen lunes del mes de Agosto... @maribelguardia te ves hermosa", "Pero es que Dios míooo... la primera foto se merece un OSCAAAAR... la amooo".

"Siempre estás divina mujer...!! Eterna juventud, mi Diosa bonita!!!", "Muchas bendiciones Maribel, excelente semana, como te ves Guapísima, radiante, una diosa", "Cuerpazo, Hermosura", "Santo cielo, me gustaría que me mandes todos los días, Princesa Bella".

O "Estas super mega hermosa", "Hola Maribel!! Hermosa, fresca, vibra y pasión. Luces bella con esa vestimenta. Lindo Lunes!! Abrazos, "Goddess of Olympus" (Diosa del Olimpo) y "Buenos días. El nuevo amanecer tiene la magia pintada de colores y sólo podrás verlo si eres lo suficientemente valiente para luchar por tus sueños!!!! Feliz lunes y buen comienzo de mes!!! Como siempre bella", son otros de los cientos de comentarios que ha recibido la costarricense.

Al momento, Maribel ha logrado envolver con su belleza a más de 21 mil seguidores que han reaccionado con un corazón rojo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!