Maribel Guardia demuestra que el tiempo no pasa por ella al lucir vestido de estoperoles

A sus 62 años, la actriz Maribel Guardia sigue demostrando ser una de las famosas más guapas de la farándula y que más radiantes lucen, pese a que tiene más de seis décadas de vida; y recientemente comprobó que pareciera que el tiempo no pasa por ella, al lucir entallado vestido de estoperoles.

El pasado jueves, Maribel volvió a atrapar miradas desde su cuenta de Instagram en una de sus recientes publicaciones en la que se le ve lucir cuerpazo con un entallado outfit, con lo que también deja ver que no le duele nada.

Con unos cuantas personas del staff de la obra de teatro "El Tenorio Cómico" y el espejo de testigo, la costarricense hizo de nuevo de las suyas, tras atrapar miradas, generar cientos de comentarios y provocar que sus seguidores expresen lo que sienten al verla.

El vestido negro con una sutil transparencia en la parte del busto corresponde a un diseño que adquirió en una de sus tiendas favoritas, Amon Boutique y que sin duda alguna, Maribel Guardia luce sin problemas y muy bien, pues no tiene ni un gramo de grasa.

"#feliz #jueves ámate mucho para que nunca tengas que volver allí, donde te lastimaron tanto. #look @amonboutique", escribió la esposa de Marco Chacón, haciendo referencia de alguna posible adversidad en el amor o en cualquier otro aspecto de la vida.

Por tanto, Maribel se ha ganado halagadores comentarios por parte de algunas famosas como Yanet García, la regiomontana Ceci Gutiérrez o su sobrina Maribel, quienes no dejaron de reconocer la belleza de la también madre de Julián Figueroa.

Otros más le dieron las gracias por tanta belleza: "Gracias hermosísima Dama por existir" o "Hermosa mi Amorcito"; también se lee: "Señora hermosa no pasan los años por usted, sigue aún más linda saludos".

"Que preciosaaaaa... Lindo miércoles mi bella, la amoo", "Cada día más guapa, que tengas una bonita tarde", aunado a las centenas de emojis como corazones rojos, llamaradas de fuego, carita con ojos de corazón o tirando besos, son otros de los mensajes que se pueden leer a simple vista. Al momento, Maribel Guardia ha logrado llamar la atención de más de 28,500 seguidores.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!