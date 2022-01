Maribel Guardia demuestra con vestido untado al cuerpo que el Covid-19 ¡le hace los mandados!

Tras contagiarse de Covid-19, la actriz Maribel Guardia dejó ver con una postal que el virus ¡le hace los mandados!... Pues luego de darse a conocer que faltó a la función del fin de semana pasado de la puesta en escena "El Tenorio Cómico", en la que interpreta a Doña Inés, debido a dicho contagio, la costarricense lució como si no tuviera molestia alguna, con un vestido untado al cuerpo.

A sus 62 años, la ex Miss Costa Rica (1978), ya tiene las tres dosis de la vacuna contra el Covid-19; no obstante, Maribel Guardia se ha contagiado un par de ocasiones de coronavirus. La primera en diciembre de 2020 y esta vez, a inicios del 2022.

Pero todo parece indicar que aunque haya salido una vez más positiva al Covid-19, éste le hace lo que el viento a Juárez, o sea, nada... pues Maribel Guardia luce más guapa y conservada que nunca. Así lo dejó ver en una publicación de su cuenta de Instagram del sábado pasado, justo el día que la producción de "El Tenorio Cómico", se vio obligada a sustituirla por la comediante Liliana Arriaga 'la Chupitos'.

Y es que, la esposa de Marco Chacón, lució un vestido untado al cuerpo de corte asimétrico (de triángulo invertido) y dejó ver más que su figura de diez. Por supuesto, el outfit no estaría completo sin un par de botas negras largas de charol -arriba de la rodilla- que la hicieron ver fenomenal.

"#feliz #sábado. Ignora cuando te critiquen, escucha cuando te aconsejen, y aléjate cuando no te valoren. #look @sexyrevolver", escribió esta vez Maribel Guardia con todo y Covid-19.

Y uno de los primeros famosos en reaccionar fue su ex compañero de "El Tenorio Cómico" quien daba vida a Don Juan Tenorio, Arath de la Torre, quien escribió: "El último me encanto amiga" (haciendo referencia posiblemente a la última parte de su consejo sabatino).

Por su parte, Raquel Bigorra dijo: "Te ves fogosa... y estás fogosa... jejee Divina". También se lee: "Wooooow que hermosura mi amor" o "Muñeca divina", por parte de los fanáticos de la costarricense.

No obstante, fue el lunes pasado que la actriz dio la cara e hizo un vídeo a través de su cuenta de Instagram, en el que detalla su estado de salud actual después de haberse contagiado una vez más del virus:

"Hola... Recuperándome del #covid_19", se lee en la descripción de su publicación del lunes pasado, en la que contó de viva voz, los detalles de lo que ha sido la enfermedad del siglo XXI. Y a la par, varios son los famosos que se han unido para apoyar moralmente a Maribel.

Entre ellos, su amigo Victor Latn Lover, quien dijo: "Recupérate pronto bizcocho", mientras que la cubana Lis Vega no dudó en enviarle sus buenas vibras: "@maribelguardia que bueno que ya estás bien hermosa, Dios te bendiga amiga bella".

La actriz Elizabeth Álvarez, no dudó en expresarle sus buenos deseos: "Amiga que te mejores pronto, bendito Dios que estás bien recuperándote" y Raquel Bigorra externó: "GAD Mari, que bueno que estás bien. Ya mero... Besos a todos en casa. Pronta recuperación".

Lorena Herrera -por su parte- también expresó: "Hay muñequita linda que triste, pero que bueno que no les dio fuerte!! Y gracias a Dios que no le pegó a Marcos que la 1 era le dio terrible!! Los quiero mucho cuídense". Otros famosos como la cantante Tatiana, Shanik Berman, Fabián Lavalle, Luz Elena González, Grettell Valdez, el doctor César Lozano, entre otros, también se unieron para desear lo mejor a la costarricense.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!