Maribel Guardia deja mudos a fans tras lucir exquisito perfil con shortcito de licra

No cabe duda que la actriz Maribel Guardia tiene muchas ganas de seguir cautivando a sus fanáticos, a quien dejó mudos tras lucir exquisito perfil con shortcito de licra a través de una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Y es que, si algo mantiene a Maribel Guardia con la figura que tiene, es precisamente el ejercicio, pues la costarricense ha dicho en otras ocasiones que aunque no le gusta hacerlo, está acostumbrada a ejercitarse dos veces al día, por las mañanas y las noches, antes de irse a sus cama a dormir.

Sin embargo, los outfits deportivos que utiliza la han hecho ser la envidia de muchos hombres y mujeres de menor o igual edad, por lucir como una diosa del olimpo, pues no se le notan los 62 años que tiene encima y eso es gracias a los cuidados que Maribel tiene con su cuerpo.

La tarde del pasado martes, la actriz de "Corona de Esperanza" (2022) de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, compartió una postal que además de mudos, dejó helados a sus followers, tras lucir su exquisito perfil en top y shortcito de licra, outfit con el que se dispuso a ejercitarse en su gimnasio personal.

Mientras curiosamente, la costarricense escribió: "Un poquito de ejercicio!!! Que sueñen con angelitos panzones LQM #look @ivc_collection".

A lo que sus fanáticos reaccionaron maravillados; por su parte la periodista de espectáculos Shanik Berman escribió: "Te amo divina", que Maribel respondió: "@shanikberman y yo a ti mi Bella Shanik". Y entre otros mensajes de buenos deseos, se lee:

"Le digo que usted sube estas semejantes fotos justo cuando ando comiendo como si no hubiera un mañana jajjaa... LA AMOO... es una reina", de una de sus más fervientes admiradoras, "Guapísima y muy sexy", "Bella eres una muñeca tán deliciosa, te mando un beso", "No pues con esta imagen a dormir a gusto señora hermosa".

"Muñeca, estás más que divina, te amamos Kris&Dalii" o "Wow! You Looking Good Mamacita" (Wow! Te ves bien mamacita), son otros de los 337 comentarios que se leen en total hasta el momento. Por otro lado, son alrededor de 41 mil seguidores los que han reaccionado a la postal.

